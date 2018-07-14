飆罵3字氣走新娘 工程師列30筆清單討回損失

2018年07月14日 14:00 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

北部地區一名吳姓工程師與謝姓女友訂有婚約，但吳男婚前辱罵未婚妻「王八蛋」，謝女受不了悔婚，當起「落跑新娘」。吳男挽回不成心有不甘，鉅細靡遺地列30筆清單向謝女「一一討回」，加精神損失費共60萬元，新北地院判吳男敗訴。

據判決書，吳男為工程師，謝女則為保險業務員，2014年因烤肉聚會認識，同年9月交往並同居，隔年吳男求婚成功，雙方獲得家長支持，決定在2016年辦理婚宴並登記，但在2人拍完婚紗、通知雙方親友後，謝女突然搬離同居住處，吳男多次求謝女回心轉意仍無法挽回，他自認沒有過錯，女方擅自悔婚，造成他金錢、精神損失。

吳男列出30筆求償清單，包含跳舞求婚訂金、玫瑰花99朵、紅地毯6公尺 、鑽戒訂金、 攝影團隊+影片剪輯、場地出租費、提親餐宴、喜餅試吃、婚姻合八字（算命）、婚宴場地訂金、婚紗訂金 、兩個月房租雜費及違約金…等，共40萬元。另外，吳男認為新娘落跑，被所有人視為笑話「生不如死」，再要求精神損失費20萬元，共求償60萬元。

謝女則反控遭受吳男言語羞辱，吳男罵她「再擺臭臉打字只打一個字試看看」，謝女也表示，因為沒陪吳男運動，又挨罵「靠妳妹」，甚至忘記關熱水器也被羞辱「妳這王八蛋，為什麼交代你的事情都做不好？」。

法官審理認為，吳男飆罵有貶抑謝女人格疑慮，日後婚姻生活恐令人難以忍受，依據民法第976 條第1項第9款所定，有「重大事由」謝女可解除婚約，新北地院判吳男敗訴，全案可上訴。

(中時電子報)