金正恩：願棄核 換取比陸越更快速的經濟成長

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南韓《中央日報》中文網14日報導說，據消息證實，北韓領導人金正恩6月12日在新加坡美朝首腦會談（川金會）上曾對美國總統川普表示「我可以保持現狀，像現在一樣活下去，但如果美國願意保障我們的體制安全，並願意最後解除經濟制裁，我們願意以棄核換取比中國和越南更快速的經濟增長」。

南韓前統一部長李鍾奭13日在打造韓半島和平會主辦的「韓半島範式轉折點：從統一走向和平」學術會議上指出，「金正恩當時表示 『北韓一直深受美國的軍事威脅，為了保障體制安全而開發了核武器，也因此受到施壓和制裁，變得貧窮潦倒』」。

對於金正恩這番話，李鍾奭表示「可能正是這番表態，使川普總統對金正恩會為了建設全新的北韓而選擇棄核產生信賴，還當面向金正恩播放了現在的北韓和未來前途光明北韓的對比影片」。

據《中央日報》報導，有分析認為，美國國務卿蓬佩奧8日訪問越南時說「川普總統認為，只要金正恩抓住機會，就可以像越南一樣走上與美國建立正常外交關係以及（經濟）繁榮的道路」，這也被解讀為是考慮到金正恩的這番表態，旨在敦促其作出決斷。

南韓國務總理李洛淵13日在會議上致辭時表示「韓半島和平剛剛步入正軌，未來可能還會遭遇多次危機」，「我們不會也不能回到一年前時刻擔心戰爭爆發的局面，在這一點上，北韓和我們的立場一致」。分析認為，他的這番談話，在於反駁蓬佩奧第三次訪朝未能達成「川金會」後續協議之後外界日增的質疑聲音。

另據南韓國際廣播電台報導，正在英國訪問的川普13日與英國首相梅伊結束會談後於聯合記者會上表示，北韓無核化進程要比人們所希望的更漫長。川普說，他已經習慣於漫長的過程，美國尚未解除對北韓的制裁，制裁正令北韓感到疼痛。他還稱，金正恩在「川金會」上做出了完全無核化的承諾，最近好事連連，北韓已停止了核導彈試驗、廢除了部分核試場。

川普12日曾在推特上展示金正恩來信，並稱美朝之間「正取得大進展」。金正恩在信中肯定一個月前在新加坡舉行的川金會，感謝美方落實聯合聲明，有意與川普再次會晤。

(中時 )

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