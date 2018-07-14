康是美彩妝師天團首發 帶動５成人潮

康是美彩妝師天團首發體驗巡演／圖／康是美提供

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康是美第一個彩妝師天團「SHINE」首演，今天上午於西門漢中店登場，由於MV推出後不到一周觀看人數已衝破100萬人次，官方粉絲專頁也湧入大量按讚，首場彩妝體驗現場參與熱度爆表，帶動該店業績、來客數均成長5成。

「來康是美 SHINE你的美」首場活動，5位男美諮師在現場除了帶來夏季主題妝容示範、彩妝試妝體驗之外，還有玩扭蛋試妝的互動遊戲，並提供五大試妝服務，包含唇妝選色、眼部彩妝、底妝選色、眉形設計、立體修飾等。更可直接與「SHINE」成員面對面互動，體驗最SHINE的夏日妝容。

從統一超商發佈的6月份營收中，轉投資的康是美無論是6月或累計1-6月都有成長5%，在店數沒有明顯成長下，顯示單店的經營體質更好。

康是美多年來不斷強化美諮師的培育，包括美容保養及美妝的專業知識，其中彩妝的課程佔比達到50%，課程比照百貨專櫃專業彩妝師訓練，內容包含色彩學、時尚流行、客製化妝容等。另外，從2018年開始，康是美引進線上學習平台，提供多元彩妝保養訓練課程，讓美麗諮詢師可善用時間、方便且快速學習，提升自我能力。

康是美在美妝部分大幅投下資源，出乎意外吸引門市男性夥伴參與的興趣，更主動去報考各種技能檢定證照、訓練課程等。因此帶動近千位美諮師中，男美諮師佔比近1成，人數更是較前一年成長60%。康是美更乘勝追擊，首創第一個彩妝師天團「SHINE」，除了以全台巡迴手法來與民眾貼近互動外，還以康是美熱賣、今夏流行色去提出五種妝容，也展現康是美深耕美諮師作法的成果及決心。

(工商 )

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