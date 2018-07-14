旅館包廂開轟趴 輟學少女坐枱又染毒

2018年07月14日 14:44 中時 馮惠宜

現場也查獲毒咖啡包、K菸、K盤等證物。（馮惠宜翻攝）

台中市警局第五分局本月4日獲報在大里區一家汽車旅館有多名男女開毒品轟趴，經報請台中地檢署檢查官指揮，趁房客開門時攻堅進入，當場查獲3男3女正在拉K，其中1名坐檯女子竟然只有16歲，警方也13日將全案依毒品危害防制條例、兒童及少年性剝削條例移送偵辦。

台中市警局第五分局偵查隊副院長謝志遠指出，這場轟趴是20鄭姓男子透過手機通訊軟體聯連28歲李姓傳播公司老闆帶著3名年輕女子到位於大里區一家汽車旅館吸毒狂歡，經線報檢警到場即聞到濃濃K味，警方以佯裝客房服務，趁房客開門時攻堅進入，當場查獲3男3女在旅館包廂內開趴吸毒，現場查獲毒咖啡包、K菸、K盤等證物。

另警方訝異的是，現場清查身分後赫然發現其中1名坐檯傳播妹只有16歲，她聲稱輟學打工，坐檯每小時可獲800元，比較好賺；警方調查28歲傳播公司李姓老闆明知少女未成年，仍載送坐檯陪酒並讓男客對少女猥褻行為。

警方訊問於13日將該案依毒品危害防制條例、兒童及少年性剝削條例移送偵辦，另汽車旅館供他人吸毒等違法部分，將結合「第三方警政」辦理聯合稽查及「安居專案」，透過政府跨機關合作共同維護安寧社會。

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(中時 )