旅館包廂開轟趴 輟學少女坐枱又染毒

台中市第五分局日前到大里一家汽車旅館查獲三男三女租汽車旅館開毒轟趴。（馮惠宜翻攝）

友善列印
中時
現場也查獲毒咖啡包、K菸、K盤等證物。（馮惠宜翻攝）

台中市警局第五分局本月4日獲報在大里區一家汽車旅館有多名男女開毒品轟趴，經報請台中地檢署檢查官指揮，趁房客開門時攻堅進入，當場查獲3男3女正在拉K，其中1名坐檯女子竟然只有16歲，警方也13日將全案依毒品危害防制條例、兒童及少年性剝削條例移送偵辦。

台中市警局第五分局偵查隊副院長謝志遠指出，這場轟趴是20鄭姓男子透過手機通訊軟體聯連28歲李姓傳播公司老闆帶著3名年輕女子到位於大里區一家汽車旅館吸毒狂歡，經線報檢警到場即聞到濃濃K味，警方以佯裝客房服務，趁房客開門時攻堅進入，當場查獲3男3女在旅館包廂內開趴吸毒，現場查獲毒咖啡包、K菸、K盤等證物。

另警方訝異的是，現場清查身分後赫然發現其中1名坐檯傳播妹只有16歲，她聲稱輟學打工，坐檯每小時可獲800元，比較好賺；警方調查28歲傳播公司李姓老闆明知少女未成年，仍載送坐檯陪酒並讓男客對少女猥褻行為。

警方訊問於13日將該案依毒品危害防制條例、兒童及少年性剝削條例移送偵辦，另汽車旅館供他人吸毒等違法部分，將結合「第三方警政」辦理聯合稽查及「安居專案」，透過政府跨機關合作共同維護安寧社會。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )

爛車借屍還魂賺百萬黑心錢 新娘… 暑假打工沒賺到錢先被騙 10名學…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。