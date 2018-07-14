暑假打工沒賺到錢先被騙 10名學生報案

2018年07月14日 14:45 中時 林郁平

女高中生看到徵求打字人員的貼文，沒想到應徵反被騙錢。(林郁平翻攝)

警方發現還有假冒「家庭代工摺星星、串珠」等工作，實際進行詐騙的訊息。(林郁平翻攝)

暑假學生打工旺季來臨，詐騙集團也看準學生社會經驗不足、想輕鬆賺錢的弱點，設下陷阱下手行騙。日前，彰化1名16歲女高中生，在臉書社團看到網友貼文徵求打字人員，標榜拿著手機就能隨時隨地輕鬆賺外快，便按照貼文內的LINE ID加好友應徵，對方先要求女學生將打工訊息轉貼到其他臉書社團，又要求先繳納入會費才能開始工作，女學生按照指示以超商代碼繳費方式繳交690元的「入會費」，不料，對方收錢後就把LINE封鎖，女學生這才驚覺遇到詐騙集團，在媽媽陪同下難過的前往派出所報案。

刑事局指出，自6月以來，警方已接獲10起類似報案，被害人大都是學生或20多歲的社會新鮮人，透過臉書、LINE應徵「打字員」、「家庭代工摺星星、串珠」等工作，卻遭到歹徒以繳交入會費、材料費等理由，詐取數百元至1、2000元不等財物。

警方呼籲，年輕朋友打工求職應牢記「7不3要」的防詐原則：「不繳款、不辦卡、不購買、不飲用、證件不離身、不隨意簽約、不非法工作；面試要陪同、不合常理要存疑、公司合法性要確定」，否則可能沒賺到錢還先倒賠，更不能將銀行存摺、提款卡出租、出借任何人使用，以免淪為詐騙集團人頭帳戶而吃上官司，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查詢。

(中時 )