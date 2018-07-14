暑假打工沒賺到錢先被騙 10名學生報案

警方提醒求職應牢記「7不3要」防詐原則。(林郁平翻攝)

友善列印
中時
女高中生看到徵求打字人員的貼文，沒想到應徵反被騙錢。(林郁平翻攝)
警方發現還有假冒「家庭代工摺星星、串珠」等工作，實際進行詐騙的訊息。(林郁平翻攝)

暑假學生打工旺季來臨，詐騙集團也看準學生社會經驗不足、想輕鬆賺錢的弱點，設下陷阱下手行騙。日前，彰化1名16歲女高中生，在臉書社團看到網友貼文徵求打字人員，標榜拿著手機就能隨時隨地輕鬆賺外快，便按照貼文內的LINE ID加好友應徵，對方先要求女學生將打工訊息轉貼到其他臉書社團，又要求先繳納入會費才能開始工作，女學生按照指示以超商代碼繳費方式繳交690元的「入會費」，不料，對方收錢後就把LINE封鎖，女學生這才驚覺遇到詐騙集團，在媽媽陪同下難過的前往派出所報案。

刑事局指出，自6月以來，警方已接獲10起類似報案，被害人大都是學生或20多歲的社會新鮮人，透過臉書、LINE應徵「打字員」、「家庭代工摺星星、串珠」等工作，卻遭到歹徒以繳交入會費、材料費等理由，詐取數百元至1、2000元不等財物。

警方呼籲，年輕朋友打工求職應牢記「7不3要」的防詐原則：「不繳款、不辦卡、不購買、不飲用、證件不離身、不隨意簽約、不非法工作；面試要陪同、不合常理要存疑、公司合法性要確定」，否則可能沒賺到錢還先倒賠，更不能將銀行存摺、提款卡出租、出借任何人使用，以免淪為詐騙集團人頭帳戶而吃上官司，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查詢。

(中時 )

旅館包廂開轟趴 輟學少女坐枱又…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。