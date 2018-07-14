伊甸視障職訓課程 點亮視障者求職路

2018年07月14日 15:33 中時 李宜秦

戴暐洲自製扇子以招公車。圖／李宜秦攝

伊甸視障學員表演活動，炒熱氣氛。圖／李宜秦攝

學員參與活動熱絡，情緒高昂、開心。圖／李宜秦攝

伊甸社會福利基金會自100年開辦視障者職訓活動，至今已幫助超過60位視障者重返職場，今天舉辦「視障學員回娘家」活動，邀請40位視障學員到場分享自身經驗，其中33歲的戴暐洲是105年學員，目前是教會組織的福音業務推廣主任，他說「因為自己全盲，更能瞭解視障者的需求」，希望透過生命分享，打造更友好的社會。

由於資訊與資源不足，加上社會大眾既有的偏見與不了解，身障者擁有的就業機會少之又少，基金會視障服務處處長廖美枝表示，她在職訓過程中發現對於視障者而言，進入職場後最大的困難就是使用電腦，因此伊甸透過職訓，引導視障者學習使用「盲用電腦」，讓視障者順利克服障礙。

開辦職訓班的首屆職員鐘正芬認為，職訓班為視障者點起一盞明燈，過去的社會視障者總被認為只能勝任按摩、算命這類的工作，如今視障者能做到的跟一般人一樣，她鼓勵視障者「不要小看自己的力量」。

33歲的戴暐洲因遺傳性視網膜色素病變，30歲退化成全盲，在教會的鼓勵下，加入伊甸的視障職訓班，學會盲用電腦後，不僅在電話行銷單位任職，同時也經營臉書粉絲專頁、YouTube頻道。

戴暐洲說「雖然一開始困難重重，還是想靠自己克服，因為不管依靠誰最後都會只剩自己」，現在的他已是一位生命講師，他期望透過自己的生命故事，將正面力量感染其他身障者。

(中時 )