台北》歡送Kolas辦早餐會 姚文智自豪：我用人眼光不錯

民進黨台北市長參選人姚文智（前左）14日歡送即將接任行政院發言人的民進黨立委Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）（右），並獻花祝賀。(郭吉銓攝）

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中時
、中時電子報
2018年7月14日 台北市　 民進黨中央黨部14日發布「改革挺台灣」系列「年金改革篇」CF，發言人Kolas Yotaka（右）表示，年改議題時間跨度大，歷經兩任總統，關心改革的年輕人，在看著執政者的承諾，等待改革的成果，直到這次，民進黨終於完成改革，下一代的年輕人可以微笑。(郭吉銓攝）

民進黨台北市長參選人姚文智14日早上舉辦Pasuya與（行政院發言人谷辣斯．尤達卡）Kolas的早餐會，慶賀Kolas即將接任行政院發言人。姚文智開場時致笑說心情有點複雜，Kolas Yotaka答應擔任他的發言人卻被挖角，只能含著眼淚帶著微笑送她離開。

據《中央社》報導，姚文智說，原本很高興Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）加入發言人團隊，未料英雄所見略同，基於國家責任不好強留，一方面為她開心，但想到要另覓發言人，心情有點複雜。

姚文智也回憶，當年擔任原住民電視台籌備處執行長時，Kolas Yotaka經由海選進入原民台，展現出對新聞工作的熱情，後來一路高升為原民台主播，證明他用人眼光不錯。

姚文智還說，在原民台時要求同仁取原住民名字，他自己也取了鄒族的Pasuya，日後也成為第一個用原住民名字的行政院發言人，如今Kolas Yotaka即將成為行政院貨真價實的原住民發言人。

Kolas Yotaka則說，姚文智是一個浪漫的人，從沒忘記自己的理想，從來沒有改變信仰，對自己、土地與市民都誠實，當初才會毫不考慮接下發言人，因為台北需要改變，姚文智會是最好的選擇。

姚文智最後與Kolas Yotaka高喊matama Pasuya（阿美族語，意指姚文智當選）口號，送上花束祝福Kolas Yotaka。

(中時 )

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