台南市警察局宣導反毒 警局長率隊跟高中女籃對打被慘電

台南市警察局長黃宗仁(左一)率隊與永仁高中女子籃球隊進行PK賽決勝負。(曹婷婷攝)

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台南市警察局長黃宗仁率隊上場跟高中女籃對打。(曹婷婷攝)

台南警察局趁著暑假期間，落實校園反毒，14日在長榮大學舉行3對3籃球決賽，台南市警察局長黃宗仁率隊與永仁高中女子籃球隊進行PK賽決勝負，綽號「大仁哥」的黃宗仁喊出玩真的，實力堅強的永仁高中5名女高中生全力拚搏，「大仁」對上「永仁」，終場以4：13「大輸」，儘管戰果不佳，但防毒宣導極佳，年輕學子直呼警察叔叔為了反毒，真的好拚！

台南市警局青春專案「青春盃暨校園反毒－少年3對3籃球決賽」及教育部台南市校外聯絡處107年「防制學生藥物濫用飆舞競賽」今天上午在長榮大學舉行聯合開幕儀式，兩項賽事各吸引逾200隊報名參加。

開幕儀式由黃宗仁帶領副局長李政曉、永康分局偵查隊李阜韓、鹽行所鐘明道和永康所劉奕呈組成「打毒隊」，對抗永仁高中女籃「反毒隊」，黃宗仁雖多次控球、射籃，姿勢100分可惜進球0分，大仁哥也不洩氣，再接再厲、屢投屢不中，全場笑聲不斷，笑果絕佳。

黃宗仁打完球後揮汗如雨仍忙著拿麥克風宣導，因為氣喘吁吁，還被主持人調侃「你怎麼連話都說不清楚」。黃宗仁強調，將毒品趕出校園不能光靠警察，更需要結合學校力量，為期3個月的青春專案以「淨化妨害青少年成長環境」、「防制青少年被害」及「擴大預防犯罪宣導」為主軸，希望同學應維持正常生活作息，度過一個充滿內涵、洋溢青春的假期。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )

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