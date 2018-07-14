Kolas認酒駕 很後悔希望大家都不要發生相同錯誤

2018年07月14日 15:07 中時電子報 邱文秀

行政院宣布內閣改組，媒體出身的原住民不分區立委Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）將於16日上任行政院發言人，是台灣第一位擔任政院發言人的原住民。但她尚未上任便因名字拼音引起爭議，網友更翻出她酒駕黑歷史，被判處有期徒刑二個月。記者致電Kolas Yotaka求證，她表示的確有這件事並強調「我絕對認為這是錯誤的，也希望大家都不要發生相同錯誤。」

根據台北地方法院裁判書，谷辣斯‧尤達卡漠視自己安危，且枉顧公眾安全，於民國103年8月9日23時許，在台北市中山區中山北路附近飲用啤酒2罐後，於翌（10）日4時55分許駕小客車欲返家途中被警方攔查，酒後吐氣酒精濃度達每公升0.37毫克；念其犯後能坦承犯行，態度尚可，及其並無犯罪紀錄，堪認其素行良可，及其經濟狀況為小康，學歷為碩士畢業等一切情狀，量處2個月有期徒刑。

Kolas Yotaka表示，真的有這件事，但不應該發生，我個人也很後悔，在這件事後也很少喝酒。她表示，本來就很少喝酒，當天是因為公務餐會，當時上班都是自己開車，她還記得車子停在餐廳地下室。

Kolas說「我知道我有喝酒不能開車，所以我就在車上休息，我印象中至少睡了四個小時，四點多醒來，當時我覺得我的身體狀況應該可以開車，印象中差不多在新店木柵路段被警察臨檢，停下來時我並沒有任何異樣，按照SOP吹氣，發現超標了我也很訝異。」

Kolas說，她的體質是很難退酒，喝一口就臉紅，本來就很少喝酒。那時因為隔天一定要上班才開車，後來也沒辦法，法院判決後當天就易科罰金。她說，「很多人以為我很會喝酒，但我幾乎都不喝，可以問我立法院同事，我幾乎不喝酒，尤其發生這件事後。」

Kolas表示，的確有這件事，但她認為這件事是錯誤的，她也願意當終生志工反酒駕，她強調「我絕對認為這是錯誤的，也希望大家都不要發生相同錯誤。」

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(中時電子報)