Kolas認酒駕 很後悔希望大家都不要發生相同錯誤

民進黨發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）14日在中央黨部召開「改革挺台灣 年金改革篇」CF發布記者會，即將轉任行政院發言人的Kolas Yotaka，也在記者會上向媒體感性道別，感謝大家過去的照顧。中央社記者孫仲達攝　107年7月14日

友善列印
中時電子報

行政院宣布內閣改組，媒體出身的原住民不分區立委Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）將於16日上任行政院發言人，是台灣第一位擔任政院發言人的原住民。但她尚未上任便因名字拼音引起爭議，網友更翻出她酒駕黑歷史，被判處有期徒刑二個月。記者致電Kolas Yotaka求證，她表示的確有這件事並強調「我絕對認為這是錯誤的，也希望大家都不要發生相同錯誤。」

蔡英文：民進黨很會處理經濟問題 兩年執政對得起台灣人

歡送Kolas辦早餐會 姚文智自豪：我用人眼光不錯

根據台北地方法院裁判書，谷辣斯‧尤達卡漠視自己安危，且枉顧公眾安全，於民國103年8月9日23時許，在台北市中山區中山北路附近飲用啤酒2罐後，於翌（10）日4時55分許駕小客車欲返家途中被警方攔查，酒後吐氣酒精濃度達每公升0.37毫克；念其犯後能坦承犯行，態度尚可，及其並無犯罪紀錄，堪認其素行良可，及其經濟狀況為小康，學歷為碩士畢業等一切情狀，量處2個月有期徒刑。

Kolas Yotaka表示，真的有這件事，但不應該發生，我個人也很後悔，在這件事後也很少喝酒。她表示，本來就很少喝酒，當天是因為公務餐會，當時上班都是自己開車，她還記得車子停在餐廳地下室。

Kolas說「我知道我有喝酒不能開車，所以我就在車上休息，我印象中至少睡了四個小時，四點多醒來，當時我覺得我的身體狀況應該可以開車，印象中差不多在新店木柵路段被警察臨檢，停下來時我並沒有任何異樣，按照SOP吹氣，發現超標了我也很訝異。」

Kolas說，她的體質是很難退酒，喝一口就臉紅，本來就很少喝酒。那時因為隔天一定要上班才開車，後來也沒辦法，法院判決後當天就易科罰金。她說，「很多人以為我很會喝酒，但我幾乎都不喝，可以問我立法院同事，我幾乎不喝酒，尤其發生這件事後。」

Kolas表示，的確有這件事，但她認為這件事是錯誤的，她也願意當終生志工反酒駕，她強調「我絕對認為這是錯誤的，也希望大家都不要發生相同錯誤。」

網揭新發言人Kolas黑歷史 曾酒駕被判有期徒刑二個月？
姚文智發世足冠軍賽文 鄉民敲碗：冥燈壓哪一隊

★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時電子報)

超過18銅人？！不只谷辣斯 綠營酒駕名單嚇死人
台北》歡送Kolas辦早餐會 姚文智… 準政院發言人曾酒駕 Kolas Yota…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。