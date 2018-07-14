飆球不飆車 竹市警3對3籃球PK賽

新竹市警察局為讓青少年有個健康的暑假，14日舉辦暑期保護青少年─青春專案「波麗士盃3對3籃球PK賽」。（陳育賢攝）

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新竹市警察局為讓青少年有個健康的暑假，14日舉辦暑期保護青少年─青春專案「波麗士盃3對3籃球PK賽」。（陳育賢攝）
新竹市警察局為讓青少年有個健康的暑假，14日舉辦暑期保護青少年─青春專案「波麗士盃3對3籃球PK賽」。（陳育賢攝）

暑期飆球不飆車，走出戶外與球星一同尬球不尬網！新竹市警察局為讓青少年有個健康的暑假，14日舉辦暑期保護青少年─青春專案「波麗士盃3對3籃球PK賽」，並特別邀請金門酒廠籃球隊SBL球星陳靖寰、盧冠軒、邱金龍、蘇奕晉與同學尬球，健康一夏。

衛生局表示，為鼓勵孩子們做自己的主人，從事正當的休閒活動及培養興趣，此次特別藉由3對3鬥牛賽，與市警局共同號召青少年響應承諾拒絕菸、檳和毒品，成為校園健康的傳播種子，邀約同儕朋友一起參與建構校園無菸、無毒、無檳的健康學習環境。

市警局長陳耀南則指出，此次比賽分成國中男（女）子組、高中男（女）子組等4組分組競賽，參加隊伍共計有135隊、405人，賽前還特別邀請到金門酒廠籃球隊SBL球星陳靖寰、盧冠軒、邱金龍、蘇奕晉與同學分享人生經驗與籃球知識，同時與學生們開心尬球。

他同時也呼籲家長，暑假期間應鼓勵及陪同孩子們多從事正當休閒育樂及體適能活動，讓大家一起以行動使青少年朋友遠離毒品、幫派、暴力、援交、詐騙及危險駕車，過個健康有意義的暑假。

今天的活動開幕式邀請到中華大學競技啦啦隊帶來精采的演出，包括副市長沈慧虹、陳耀南與球星們並一同率領參賽青少年及家長向菸檳毒說NO。

(中時 )

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