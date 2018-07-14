準政院發言人曾酒駕 Kolas Yotaka：賴揆事先不知情

2018年07月14日 15:33 中時 曾薏蘋

行政院新任發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡），4年前曾酒駕，台北地院依公共危險罪判決Kolas兩個月徒刑；Kolas Yotaka證實此事，但行政院長賴清德等長官事先並不知情。

Kolas Yotaka強調，這是非常不對的事情，也了解對社會大眾傷害很大，未來願意做終身反酒駕志工。

由於她將接任行政院發言人，這波內閣改組時，院長知情嗎？她表示，沒人會想到這些，這是很久的事，「當初我該受到懲罰，我都付出代價，從此我會以自身例子告訴大家」。現在有告知相關同仁，也跟高層有再聯繫，大家應該都知道了。

Kolas指出，酒駕時，她還是原民台的主播，這是錯誤示範，當時非常懊惱，不論喝多少，都是不對，當天是公務餐會，因為自己開車上下班，車停飯店地下室，自己酒量很不好，因為應酬，勉強喝兩杯啤酒，後來她睡在地下室約四小時，但是因一大早要上班、錄影，不敢因此請假，自認可以開車，也清醒，所以就上路，在國道二號木柵、新店路段時，卻遭警方例行性臨檢，「我吹，警察說還是超標，我也非常意外，只喝兩瓶啤酒，就吹出來，當天我就付了罰款了六萬元」。

根據判決書和起訴書記載，2014年8月9日Kolas喝了2罐啤酒後仍開車回家，在國道上被警方攔查法辦，酒測值高達0.37毫克，由於Kolas認罪且態度尚可，台北地院依公共危險罪判決Kolas兩 個月徒刑，可易科罰金6萬元。

(中時 )