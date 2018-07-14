新竹300博覽會 企業館科技結合音樂

2018年07月14日 15:35 中時 陳育賢

新竹300博覽會企業館中展出的「光的舞蹈者」，可透過音樂演奏與機器手臂互動，市長林智堅也在試驗階段時率先操作體驗。（陳育賢攝）

新竹市政府近日擴大舉辦「新竹300博覽會」，特別與日本知名半導體設備商合作，在企業館中推出以音符控制的機械手臂《新竹300‧光的舞蹈者》，機器手臂能夠配合音樂節奏同步作動，並配合閃爍幻變光影，宛如視覺與聽覺的饗宴，民眾可把握機會前來體驗。

市府將於21日至29日在新竹文創館舉辦為期9天的「新竹300博覽會」，本周末並試營運3天，博覽會中規畫有6大展區及多項跨界合作企畫，其中企業館中的新科技展品「新竹300‧光的舞蹈者」，是市府與日本知名半導體設備商 RORZE株式會社台灣子公司樂華科技跨界聯手打造的機械手臂。

「新竹300‧光的舞蹈者」是於「自造城市」的企業館中展出，民眾可前來體驗智慧科技，活動資訊可至新竹市政府臉書新竹市新鮮事瀏覽。

市長林智堅表示，此次 希望藉由新竹300博覽會，讓市民認識自己出生的城市，以及加深在新竹市生活的外地人認同感，讓新竹市從它鄉變故鄉 ，新竹300博覽會從歷史談起，到目前城市建設，以及市府未來對城市擘畫的藍圖，透過動線的導引，希領民眾深入了解新竹市的發展。

(中時 )