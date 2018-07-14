台南女當眾12樓跳下身亡 住戶睹瞬間嚇傻：要收驚！

2018年07月14日 15:53 中時 程炳璋

警方進入黃女住處，空蕩蕩的房間只剩一隻小狗。（程炳璋翻攝）

黃姓女子疑似精神狀況不佳，14日上午10時許先在北區海安路與臨安路口發生連環車禍，下午2時許又在男友面前，獨自跑上12樓住處跳樓，消防氣墊來不及充氣，她已一躍而下墜落氣墊，當場身亡。

32歲黃姓女子家住北區一棟公寓大樓12樓，她因精神狀態不佳，與前夫離婚，最近又常與男朋友爭吵，情緒更加不穩。

黃女14日上午先在海安路與臨安路口擦撞多部汽車，她下車一度與警員爭吵，內容卻語無倫次，一會兒稱對方是假警察，一會兒稱警察要將她上手銬，讓警員懷疑她情緒不穩，請她男友到現場安撫。

男友陪著黃女作完筆路回家，她又在住家的公寓大樓內開始激動，獨自爬到12樓住處，跨坐在陽台，再打電話告訴男友，自己想跳樓。

黃女的男友心急如焚，打電話報案，消防人員在現場鋪設氣墊，另有警員要衝上樓救人，大樓內住戶都出來圍觀。

不料警員尚未上樓，氣墊亦尚未充飽，黃女就已放手，從12樓陽台當眾應聲掉落，「碰！」一聲跌在氣墊上，身體重創，送醫後宣告不治身亡。

有民眾直擊拍下黃女墜樓過程，影片上傳網路，網友驚恐直呼恐怖。

警消人員隨即破門打開她住處房間，黃女並未留下遺書，房內只留下一隻小狗，恐已等不到主人回家。

大樓內多名住戶目睹黃女跳樓過程，嚇得直呼要去收驚，眾人議論紛紛，警方表示黃女疑似感情糾紛，加上精神狀態不佳輕生，全案正找黃女男友製做筆錄，並報請檢察官相驗釐清案情。

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(中時 )