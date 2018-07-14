護衛三峽大豹溪戲水安全 新北市慰問民間救難團體

2018年07月14日 15:51 中時電子報 吳家詮

每入夏後，新北市三峽大豹溪總會有戲水發生意外事件頻傳，新北市政府為持續展現守護水域安全的決心，新北市副市長李四川今天下午前往水域宣導大豹溪水域遊憩活動安全，並慰勉各民間救難團體義務設置警戒站的辛勞付出，

有鑑於今年6月三峽大豹溪金龍橋，因山區午後降雨導致溪水暴漲，7名民眾不及回到岸上受困其中，所幸本府消防局順利將受困民眾救起；另107年7月2日三峽大豹溪鴛鴦谷，亦發生1名遊客飲酒戲水且不聽從駐點人員勸阻堅持下水，致使不諳水性造成溺水之憾事。

民間救難團體在新北市大豹溪沿線義務設急救站，副市長李四川前往慰問感謝。（吳家詮翻攝）

新北市政府再次呼籲，為持續加強水域安全，今年5至9月期間，在總長約22.5公里的三峽大豹溪，市府有條件開放11處水域，將由消防人員及民間救難團體駐點警戒，請民眾務必在有救生員及警戒繩之範圍內進行戲水活動，遇特殊天候應立即上岸停止一切水域遊憩活動，市府已結合觀光旅遊局、警察局及消防局共同組成水安聯合巡查小組，對於違反規定又不聽勸導之民眾，將依發展觀光條例第60條處新臺幣一萬元以上五萬以下罰鍰，請民眾為維護自身安全，切勿以身試法，市府將持續捍衛保障民眾戲水安全。

新北市副市長李四川呼籲：颱風季節到來，夏季午後降雨常導致溪水暴漲，請民眾遇特殊天候時應立即上岸停止一切水域遊憩活動，務必在有救生員及警戒繩之範圍內進行戲水活動，並應配合消防局及救生員的勸導，勿從事跳水、任意拉扯警戒繩及穿越警戒區游泳情形等危險行為，並隨時提高警覺、注意安全。

(中時電子報)