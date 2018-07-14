「虎嘯」台東 空軍F-5E中正號戰機成最大亮點

2018年07月14日 15:52 中時電子報 李靖棠

據空軍司令部發布訊息指出，睽違4年的時間，台東志航基地再度於今日（7/14）對外開放，邀請民眾與家屬前往參觀。除了有雷虎小組的特技表演外，基地也展出重新披上虎斑圖案的F-5E「中正號」（F-5E/F Tiger II）戰機；和空軍3款現役主力戰機：IDF經國號（AIDC F-CK-1 Ching-kuo）、幻象2000（Mirage 2000）和F-16戰機（F-16 Fighting Falcon）的飛行表演。

其中基地內最亮眼的機型，莫過於老當益壯、披上亮眼虎斑的F-5E老虎式戰機，吸引不少人的關注。而空軍司令部日前曾表示，此次特別展出以虎斑為主軸彩繪F-5戰機，象徵基地所孕育出的小老虎，堅守崗位、捍衛領空，並配合戰備需求，機身、機翼為低視度虎斑迷彩；直尾翅為黃黑相間虎斑迷彩，以突顯老虎勇猛頑強，卻又不失活潑。

空軍雷虎小組在台東志航基地大秀特技飛行表演。（圖/中央社）

塗上虎斑圖案的空軍現役F-5E戰機。（圖/空軍司令部粉專）

我空軍在購得F-16戰機與幻象2000以前，很長一段時間，守衛台灣海峽的安全，是由首次服役於1962年的F-5E/F虎II式肩負此重責大任。因為F-86軍刀機（F-86 Sabre）的老化，於1965年購入首批F-5A/B型「自由鬥士」戰機（F-5A/B Freedom Fighter）115架，分別駐防於台南空軍基地；直到1973年與諾斯洛普公司（Northrop）協議共同製造F-5E戰鬥機，首架出廠的F-5E戰機，為慶祝蔣中正總統88歲誕辰，因而取名為「中正號」。

但隨著機齡逐漸老化與新戰機進入，目前我國空軍的F-5E/F戰機雖仍在役，但已退居二線成為飛官們的訓練機型。本來漢翔欲改良現役戰機為Tiger 2000型，但最終在多方考量下，該方案無疾而終，而現役的F-5E/F也將於十年內陸續退役。

基地內除上述四款戰機展示外，另外C-130H運輸機、P-3獵戶座海上巡邏機（P-3 Orion）和E-2K空中預警機（E-2 Hawkeye）都出現在志航基地，歡迎民眾和粉絲前往拍照。而今年度的基地開放日，除志航基地外，另外還有3場：分別是高雄陸軍步訓部（7/28）、空軍嘉義基地（8/11）和海軍蘇澳基地（8/25）。

(中時電子報)