青農市集今日於中友百貨登場

2018年07月14日 16:21 工商 曾麗芳

來自霧峰的「淘氣小農」蔣人同，在青農市集賣有機茶。（圖／曾麗芳）

看好青創農業的商機，中友百貨今年暑假分別與台中、苗栗、彰化、南投、雲林、嘉義等縣市優秀小農合作，舉辦為期3週共6天的「青農市集」。今日開展首日，吸引滿滿的人潮逛街購物。

主辦單位表示，週末假日逛逛市集是時下的風潮，中友百貨也已經舉辦多年的小農市集，今年度擴大與鄰近縣市青年小農一起合辦，希望將中南部六大縣市的好產品推廣給中友的顧客們，也歡迎消費者多多支持有理想、有行動的在地小農，以行動給予實際的回饋！

今年暑假的青農市集於7/14起正式登場，以三個週末共6天分別帶來台中、苗栗、彰化、南投、雲林、嘉義等縣市的特色小農，7/14、15是台中苗栗週、7/21、22是彰化南投週、7/28、29是雲林嘉義週，每週安排10家廠商，提供時令蔬果、果乾、茶葉、蜂蜜、米麵、冰棒….等農產品，每一項都散發著熱情豔陽所培育出的新鮮美味，值得一一品嚐！

談到這些青年農夫，個個都有不簡單的故事背景。例如來自霧峰的『淘氣小農』，年輕漂亮又有想法的老闆娘蔣人同，單是外表就讓人眼睛一亮，堅持自然農法、讓茶樹與雜草共生的種植方式，前期雖然辛苦，近年也漸漸嚐到收成的喜悅，不只種植有機茶葉，連行銷包裝也講究環保，致力於減少使用塑膠製品，布製的文青風外包裝實用、好用，買過的顧客都讚不絕口。

成立『南投青農聯盟』的蕭乃瑜，去年被選為農業青年大使，在新南向交流計畫中，代表台灣前往東南亞各地宣揚我國農業成果。她回鄉後感到農村青年在面對新舊思維的衝突時經常力不從心，因此南投青農聯盟應運而生。

『彰化縣溪州鄉溪厝社區』早期因高鐵經過地段導致地層下陷，社區經理張白莉與村長一起號召村民改種地瓜、火龍果等旱作，並集結這些作物研發出色彩豐富、原料天然的特色麵條，同時也為社區內的長者供餐送食計畫等公益活動經費，讓擔任志工的年長者老有所用，提升社區向心力與幸福感。

來自嘉義縣的『嘉義縣布袋鎮東港社區』則鄰近海邊，多數居民靠養殖虱目魚、吳郭魚維生，同時也是白蘿蔔的主要產地。謝武南擔任東港社區總幹事期間，為照顧農民，致力設立合作社並向農民收購蘿蔔，輔導製作風味獨特的麻油菜脯，並將合作社的營收投入於社區關懷據點，更成立讓社區年長者、弱勢農民得以享受健康溫飽的共餐食堂。

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