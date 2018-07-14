碳味屋插旗金門 阿基師跨海助陣

2018年07月14日 16:21 中時 李金生

碳味屋今天插旗金門，搶攻陸客帶來的可觀市場。（李金生攝）

阿基師與廠長徐萬金（左）一起燒烤牛肉乾，現場香味四溢。（李金生攝）

兩岸消費者爭相品嘗選購，紅男綠女穿梭來去，開張首日就熱鬧大賣。（李金生攝）

小提琴現場演奏，替開幕儀式帶來優雅氣氛。（李金生攝）

阿基師強調，高規格的品質要求，讓消費者都能買得安心、吃得安心又開心。（李金生攝）

香味四溢的牛肉乾，讓阿基師也食指大動。（李金生攝）

阿基師親自燒烤牛肉乾、豬肉乾與聞香來到的顧客分享美味。（李金生攝）

金門縣議長洪麗萍（右三）、縣農會理事長蔡水游（左二）等人應邀出席開幕活動。（李金生攝）

台灣知名企業陸續進駐金門，未來業績表現和對當地整地商機的拉抬，備受各方矚目。（李金生攝）

看好金廈「小三通」往來旅客年逾175萬人次的可觀商機，台灣知名伴手禮碳味屋今（14）日也插旗金門，特別邀請商品代言人「阿基師」出席開幕活動，兩岸消費者爭相品嘗選購，紅男綠女穿梭來去，開張首日就熱鬧大賣。

這也是做為兩岸交流窗口的金門，在最近2周之內，繼連鎖量販大賣店家樂福之後，又有台灣知名企業跨海進駐，未來業績表現和對當地整地商機的拉抬，備受各方矚目。

碳味屋金門店坐落於金寧鄉伯玉路縣聯社旁，金門縣議長洪麗萍、縣府行政處長呂清富與縣農會理事長蔡水游、總幹事黃永堆、縣聯社理事主席黃克標等人應邀出席開幕活動之外，名廚「阿基師」也以商品代言人身分，與消費者近距離互動，親自燒烤牛肉乾、豬肉乾與蜂擁來到的粉絲分享美味。

碳味屋台灣精緻伴手禮精品館董事長邱水山與廠長徐萬金表示，店內最熱銷的商品是牛肉乾，製作過程繁瑣嚴謹，從源頭的牛肉選材、火候控制到最後的手工烘烤、碳烤，每個環節都是長期的經驗累積，擁有獨特的柔軟口感，一點都不會乾硬，絕佳滋味讓嘗過的人都讚不絕口。

阿基師也指出，碳味屋的牛肉乾嚴選在金門當地無汙染環境繁殖養育，澳洲進口優質品種的牛肉製成，除了一般人最喜愛的原味外，也特別針對偏好重口味的大陸消費者，推出黑胡椒口味，讓大家在入口時都有滿滿的幸福感，最重要的是高規格的品質要求，讓消費者都能買得安心、吃得安心又開心。

除了牛肉乾、豬肉乾外，店內也有自 有品牌「布卡提咖啡（豆與掛耳包）、高山烏龍茶、初心亭一起伴麵（牛汁原味）與各種水果果凍，未來還會有鳳梨酥等優質伴手商品陸續上架。

(中時 )