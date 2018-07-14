2018中都農業論壇行政院農委會主委林聰賢肯定台中經驗

2018年07月14日 16:21 中時 陳世宗

「2018中都農業論壇」開幕式，14日起兩天在豐原區陽明市政大樓舉行！（陳世宗攝）

主辦單位邀請專家共同探討台中市農村社區再生議題，盼創造農村生產、生態、生活「三生共榮」的宜居環境，也帶動就業發展。（陳世宗攝）

台中市近年積極推動「新五農」政策，讓農業發展朝精緻、休閒、智慧目標邁進！台中經驗14、15日兩天在「2018中都農業論壇」中分享展現，產官學界齊聚交流，農委會主委林聰賢出席響應表達肯定。台中市長林佳龍說，市府多元措施與蔡英文總統「5+2產業創新計畫」新農業及循環經濟願景切合，盼以台中作為基地，持續深耕推展。

「2018中都農業論壇」開幕式，14日在豐原區陽明市政大樓舉行！農委會主委林聰賢及副主委陳吉仲，台中市長林佳龍等人到場與會；林佳龍並陪同林聰賢巡逛農夫市集攤位，與農友親切互動氣氛熱鬧。

林佳龍表示，市府重視農業發展推動「新五農政策」，深耕「農民」、「農業」、「農村」、「農產品」及「農產加工品」5大面向；透過「青年加農、賢拜傳承」、「中年加農、賢拜陪同」等計畫；配合編列農業發展基金、辦理天然災害保險等層面，積極響應農委會政策。

農委會主委林聰賢說，台中市具備重要優勢，與上銀科技、中興大學合作推動的荔枝外銷技術即是成功典範。響應大糧倉計畫展現區位條件，不僅具備第二大城人口消費市場，也是周邊重要生產聚落核心；包括有機農業、友善耕作、利用智慧防治管理減少用藥等，都成為台灣農業真正典範。

農業局長王俊雄說，「2018中都農業論壇」由中都農業生產合作社主辦、市府指導，兩天日程包括6大主題內容、5大場外活動；針對「新農民」、「智慧生產力」、「地酒珍釀」、「友善農業IPM」等進行分享交流，盼創造農村生產、生態、生活「三生共榮」宜居環境，亦帶動就業發展。

首日活動由行政院農委會陳副主委針對「新農業成效檢討─兼論產銷通路問題」進行專題演講，接著進入第一場主題論壇，由市府農業局王局長主講「新農民」，講述農民大學堂、青年加農、中年加農、農業張老師等政策如何帶動農業現場工作技術提升及產業升級；「智慧生產力」主題由農業局簡任技正黃春滿主講，邀請農委會農業試驗所陳所長、農委會台中區農業改良場場長林學詩、市府經濟發展局長呂曜志、修平科技大學社會責任實踐計畫辦公室主任李文明等人，共同探討台中二期再生稻輔導農民轉作大豆等國產雜糧議題；「地酒珍釀」主題則由農業局專門委員周憲民主講台中市成功的農業六級產業典範。

論壇第二日「友善農業IPM」由農業局副局長蔡勇勝主講，針對水田福壽螺、荔枝椿象等生物防治交流，探討農業生產管理方式的改變；「聽見花開的聲音」主題由2018台中世界花卉博覽會設計總監吳漢中探討台中市花卉產業優勢，並邀請中華花藝協會、農試所花卉中心專家，介紹台中市花卉產業發展結構及日本花卉市場供需資訊；「新農村」主題由農業局農會輔導休閒科科長魏慧珍主講，邀請多位專家共同探討台中市農村社區再生議題，盼創造農村生產、生態、生活「三生共榮」的宜居環境，也帶動就業發展。

(中時 )