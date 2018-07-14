推廣在地小農 中友百貨暑假舉辦青農市集

來自霧峰的「淘氣小農」，年輕漂亮又有想法的老闆娘蔣人同堅持自然農法。（馮惠宜攝）

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中友百貨今年暑假連續3周舉辦青農市集，14日初登場，水保局南投分局長陳榮俊 （左）與水保局台中分局長簡俊發（右）特別帶著農村小童一起來為活動揭開序幕。（馮惠宜攝）

看好青創農業的商機，中友百貨今年暑假分別與台中、苗栗、彰化、南投、雲林、嘉義等縣市優秀小農合作，舉辦為期三周共6天的青農市集，14日初登場，來自霧峰的「淘氣小農」、「彰化縣溪州鄉溪厝社區」以及嘉義縣的「嘉義縣布袋鎮東港社區」等10家農民帶來自家的產品。

中友青農市集於14日正式登場，以三個週末共6天分別帶來台中、苗栗、彰化、南投、雲林、嘉義等縣市的特色小農，每週安排10家廠商，提供時令蔬果、果乾、茶葉、蜂蜜、米麵、冰棒…等農產品。

參加的青年農夫個個都有不簡單的故事，來自霧峰的「淘氣小農」，年輕漂亮又有想法的老闆娘蔣人同堅持自然農法、讓茶樹與雜草共生的種植方式，前期雖然辛苦，近年也漸漸嚐到收成的喜悅，不只種植有機茶葉，連行銷包裝也講究環保，布製的文青風外包裝實用、好用，買過的顧客都讚不絕口。

而成立「南投青農聯盟」的蕭乃瑜，去年被選為農業青年大使，代表台灣前往東南亞各地宣揚我國農業成果。她回鄉後感到農村青年在面對新舊思維的衝突時經常力不從心，因此南投青農聯盟應運而生。

「彰化縣溪州鄉溪厝社區」早期因高鐵經過地段導致地層下陷，社區經理張白莉與村長一起號召村民改種地瓜、火龍果等旱作，並集結這些作物研發出色彩豐富、原料天然的特色麵條。

來自嘉義縣的「嘉義縣布袋鎮東港社區」則鄰近海邊，多數居民靠養殖虱目魚、吳郭魚維生，同時也是白蘿蔔的主要產地，並將合作社的營收投入於社區關懷據點，更成立讓社區年長者、弱勢農民得以享受健康溫飽的共餐食堂。

(中時 )

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