超過18銅人？！不只谷辣斯 綠營酒駕名單嚇死人

民進黨的酒駕名單已經可以湊成十八銅人！（圖片取自Youtube）

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中時電子報
/整理報導

行政院內閣改組，媒體出身的不分區立委Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）是台灣第一位擔任政院發言人的原住民，但她尚未上任便因名字拼音引起爭議，網友更翻出她酒駕黑歷史，被判處有期徒刑二個月。宅神朱學恒譏諷民進黨政府內閣至少就兩個酒駕前科犯了，黨產會林峯正一個，發言人 Kolas Yotaka一個。十分溫馨有記憶點了。

不過細數民進黨的酒駕名單，好像不止朱學恒所說的這兩位人士。據《蘋果日報》報導，民進黨中央黨部新聞部主任孟義超上個月才因酒駕發生車禍，遭台北地檢署予以緩起訴。

除此之外，原本要駐新加坡代表的江春男因酒後駕遭法辦，台北地檢署考量江春男自白犯行、顯有悔意判決緩起訴處分並向公庫支付6萬元。

駐日代表謝長廷的兒子、民進黨台北市議員謝維洲深夜酒駕，遭北市警方路檢攔查，酒測值0.36毫克超標，被依公共危險罪嫌送辦。檢方考量謝無前科、犯後態度良好，給予緩起訴處分。

黨產會主委林峯正是酒駕被警方攔檢，酒測值高達0.58。當時，他涉拒簽酒測數據單，隔日被依公共危險罪嫌移送台北地檢署，檢方訊後以新臺幣5000元交保。林「認罪」後獲緩起訴一年，被處分繳新臺幣4萬5000元罰款及接受6小時交通安全講習。

民進黨不分區立委郭正亮，參加謝師宴小酌後，酒後駕車行經北市新生北路時，遭員警攔查，酒測值0.64毫克，涉嫌公共危險。台北地檢署今給予郭緩起訴，期限1年，須繳交8萬5000元處分金給公庫。

民進黨立委簡肇棟在台中酒駕撞死一名男子後肇事逃逸，事後聲稱不知道是人，檢察官調查後依過失致死罪判簡一年三個月，緩刑三年。簡宣布請辭立委。

還有民進黨立委葉宜津及高志鵬助理酒駕要涉嫌關說，葉宜津為此還向大眾道歉。前民進黨籍市議員童仲彥前妻李秀環因酒駕遭檢方緩起訴並吊扣駕照。民進黨立委黃偉哲服務處執行長陳浚璋，酒駕拒絕酒測並毆警，黃偉哲對此公開道歉。民進黨立法院黨團總召集人柯建銘的兒子柯韋任酒後開車被警攔檢，遭起訴後卻不思悔改。

細數下來，民進黨酒駕的名單已超過朱學恒所說的兩位酒駕前科犯，可以說是加起來已超過食神電影中的「十八銅人」！

(中時電子報)

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