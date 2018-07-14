瓊斯盃》虛驚一場！印尼差點大爆冷門宰韓國

2018年07月14日 16:20 中時電子報 黃及人

光看賽前台灣運彩開出韓國讓35.5分的誇張讓分，就可知道外界怎麼看待這場今年瓊斯盃首役，沒想到印尼超爭氣，不僅把比賽逼入延長，更在延長賽緊咬不放，幸好韓國最後仍以92比86氣走印尼，沒讓首役就爆冷門！

「雖然我們身材比較矮小，卻差一點就可擊敗韓國，證明我們並不好惹，」印尼總教練菲克特說，「畢竟我們是下個月亞運的主辦國，必須藉由瓊斯盃吸取更多學習經驗，起碼這次比賽讓我替球員們的表現感到相當驕傲。」

原本印尼並未受邀參加瓊斯盃，卻因印度突然無法前來，才在5、6天前緊急找來印尼救急，「我們準備瓊斯盃時間不多，但我們沒想太多，就抱持學習心態來打瓊斯盃，相信今天我們的表現會讓大家不再小看我們。」菲克特說。

印尼14日確實讓韓國嚇出一身冷汗，打到末節還剩6分鐘，仍然領先韓國8分之多，甚至韓國打到最後17秒超前3分，印尼仍靠亞伯拉罕最後4.3秒的3罰俱中追平，也把比賽逼入延長，確實讓場邊球迷都看傻了眼。

「這是一場很接近的比賽，也是我們備戰亞運的最佳機會，」拿下全隊最高21分，且帶著頭部傷勢硬上的亞伯拉罕表示，「比起擔心比賽勝負，我更想享受比賽樂趣，當時我站上罰球線也沒多想，罰就對了！」

印尼這次臨時找了懷特充當外援，到了雅加達巨港亞運，歸化球員將換另外1人，菲克特說：「到時候幫我們打亞運的歸化球員，會比懷特更高大，也更有技巧，我相信有了老外坐鎮禁區，我們會在亞運更具競爭力。」

(中時電子報)