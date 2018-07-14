獨／怕了！「配料」當Buffet吃到飽 這漢堡名店不「玩」了

2018年07月14日 16:40 工商 姚舜

在「Burger Ray」享用精品漢堡，原本可自由取用蔬果食材搭配漢堡排作內餡。(攝影／姚舜)

在「Burger Ray」原本可自由取用的蔬果食材不少，如今因有些客人「不守規則」，所以餐廳決定將調料工作移到廚房內。（攝影／姚舜）

「Burger Ray」的「鎮定之堡」是內餡加了大塊鴨肝的「心臟病漢堡」。（攝影／姚舜）

在各式調料的「加持」下，「Burger Ray」的各式 漢堡看起來都很「雄壯威武」。（攝影／姚舜）

台北又有一家知名漢堡店「玩」不下去了！不過，這家店不是熄燈，而是因消費者「誤會太深」，所以決定減少原本讓客人自己決定漢堡口味與裡餡內容之「調料台」上的蔬果食材等漢配料，並將之移到內場廚房交由廚師處理。此一決定，不只是為了減少浪費，更是為了減少不必要的衝突與糾紛。

3年多前在台北東區開幕的「Burger Ray」以「精品漢堡」在市場崛起，除菜單上可以吃到用大塊鴨肝作餡的「心臟病漢堡」，並開創市場先例設置了「調料台」，提供蔬菜果食材配料與醬料讓客人自由取用並調製一個「屬於自己喜歡的漢堡」，這個服務很快受到了客人歡迎，於是「Burger Ray」也很快的成為一家名店，門口隨時都有客人排隊等著著進店享用漢堡。

始料未及的是，不少人將「調料台」當成了可以無限取用吃到飽的「沙拉吧」，讓餐廳現場服務人員看傻眼。餐廳於是決定加裝告示牌，並由現場服務人員口語引導客人，解釋這「調料台」的功能，並教客人如何如用。

不過儘管如此，很多「就是喜歡吃到飽」的客人仍不理會餐廳服務人員的提醒，仍我行素的無限取用「調料台」上的食材，並「當成沙拉般吃到飽」，服務生一旦制止，就引發糾紛與衝突。經過了3年多的磨石，「Burger Ray」貼出公告表示，決定取消「調料台」上的蔬果食材移到廚房，只保留調味用的醬料。

「Burger Ray」的公告指出，作為餐飲服務業者，餐廳希望提供的是美好、值得回味的用餐經驗。即使發生誤會的機率逐漸降低，然而只要發生這樣的事件，無論是身為不愉快經驗的當事者，或是旁觀者，又或是店面服務人員，都只會留下不開心的回憶。於是經內部討論及掙扎猶豫，餐廳最終決定將漢堡基本調料台的部分蔬果食材移回廚房，由店內專業廚師為顧客作配置，在調料台上仍保留大部分較具有調味性質的食材。

「Burger Ray」的公告指出，日後服務人員將於點餐時，餐廳現場工作人員將向每一位顧客確認其「想要的漢堡內容」，客人也可以於點餐時，向點餐人員表達自己的的飲食需求。

「Burger Ray」強調，未來餐廳仍將持續提供安全美好的食物並創造愉快歡樂的用餐氛圍，同時也感謝客人過往的支持，並更期待大家能繼續一起開心吃漢堡。

(工商 )