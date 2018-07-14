見證八仙塵爆傷友1000天 《夢迴樂園》紀錄片府城上映

陽光基金會找來導演吳星瑩（左一）花3年拍攝完成《夢迴樂園》紀錄片，片中有傷友主角之一的黃子羨（右二），還有傷友小嘉的媽媽陳玟君（右一）皆出席播映會。（程炳璋攝）

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服務復建燒燙傷患者的陽光基金會，在八仙塵爆事件後，籌拍一支紀錄片，見證傷患勇敢站起，提醒勿再發生類似重大公安事件，經過3年拍攝完成《夢迴樂園》，近日巡迴全台播映，14日在台南市真善美戲院是最後一站，多名南台灣傷友與家屬受邀觀片，帶著感動離開。

發生在3年前北台灣的八仙水上樂園塵爆事件，傷者平均年齡僅22歲，平均受傷面積42％，殘酷的是這些人必須面對的是往後的一大段人生。至今仍有29位患者還在艱苦的復健著，無法回校念書或工作。

陽光基金會在事發之後，希望紀錄下這樣的重大公安意外，提醒社會預防別再發生類似案件，找來曾入圍金馬獎的女導演無星瑩拍攝紀錄片。

花了3年拍攝時間，《夢迴樂園》紀錄片今年5月完工推出，挑選了塵爆事件中4名患者，跟拍3年，見證他們如何從跌倒的人生中再站起來。

吳星瑩表示3年前接拍這個紀錄片時，感到非常恐懼，當時新聞太沉重，自己也對燒傷不夠理解，不知有無能力拍出成功的影片內容。

她提到透過拍攝過程，看到4個傷友案例面臨的困難超乎想像，能完成一個平常人簡單的動作，在復健醫學上竟已算是奇蹟，4人仍選擇穿越人生的黑暗，繼續活著，是影片賦予觀眾的感動，「希望別再有下一部災難後的紀錄片」是吳星瑩拍攝完成的最大願望。

30歲黃子羨來自雲林，在塵爆發生前曾當過保全、房仲與補習班老師，曾是搖滾樂團主唱。塵爆後全身有76％燒燙傷，生性樂觀開朗的他，不怪網友留言酸他「愛玩」，只希望用自己的努力，讓外界看完紀錄片以後，見到傷友可以給一個微笑。

八仙塵爆其中有部份傷患是中南部民眾，其中有8位出席14日紀錄片的最後巡迴首映，滿場觀眾看完後，帶著滿滿的感動離席。

(中時 )

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