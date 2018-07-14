週刊爆料宣明智金孫喚父 媳痛批：宣家試圖影響訴訟

2018年07月14日 16:40 中時 陳志賢

針對週刊今天爆料，指聯電榮譽副董事長宣明智兒媳王敏離婚官司訴訟近五年，宣明智孫子，自父母分居後竟喚父親為舅，王敏下午發表聲明，指宣家竟在家事案件宣判前，對媒體公開案件細節，意圖影響訴訟結果，強調宣家已經違反兒少法。

王敏聲明指出，「對於宣先生及其家人罔顧法官曉諭，選擇於家事親權案件宣判前，大肆對媒體公開談論案件細節並作不實指控，顯然意圖影響司法訴訟結果，個人回應如下：

一、宣先生的言行已嚴重違反兒少法禁止報導家事親權事件的規定，對孩子造成極大的傷害！我在此卑微地期盼宣先生切勿再藉孩子議題來進行父母間的角力、損及孩子權益。媒體及父母成年人有權選擇以何種方式處理個人私事，但孩子應該受到保護的權利不應被犧牲！

二、宣先生總是透過媒體打擊作為母親的我，這不會改變宣先生在這段婚姻及訴訟中所帶給孩子的傷害。過去在婚姻中，我和孩子因承受宣先生對我們的家庭暴力而獲核發暫時保護令及通常保護令，如果宣先生沒有對我和孩子施以家庭暴力及濫訴，孩子又怎麼會需要面對媒體報導的影響？

若宣家真的如此重視孩子，就不應該以濫訴的方式對我提出近五十件官司，或者以其影響力濫用公權力對我違法盯監，並以浪費司法資源的方式讓孩子與我陷於無限的恐懼與痛苦輪迴中。

宣先生若作為一個真心關愛孩子的父親，衷心期盼他不要屢屢透過媒體來矯飾自己的形象，但實際上卻是再次傷害孩子。相信孩子需要的爸爸不是一整版新聞所建構的假父親，而是願意放下官司的真爸爸。

三、最後在此懇求各媒體尊重、體諒孩子，並能遵守法律規定，切勿再做出侵害孩子權益之報導，讓孩子可以在一個健康安穩、不受干擾的環境下成長。」

(中時 )