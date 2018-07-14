NBA》林書豪被賣 蔡崇信置身事外？

2018年07月14日 16:47 中時電子報 盧品青

籃網隊控衛林書豪忽然被交易到老鷹，引來球迷錯愕與不平。特別是籃網隊才由加拿大籍台灣富商蔡崇信買下49%股權，原本以為豪哥穩了，豈料他最後還是被出清。

蔡崇信當日在網路推文表示：「馬克斯(Sean Marks)有向我報告球隊的一舉一動，他正努力幫助球隊重建，他做得非常棒。我愛林書豪，因為他展現出我們的奮戰精神，場內和場外都是一流的人物。」

依照蔡崇信的說法，豪哥被賣似乎不關他的事，動手的是籃網總管馬克斯，畢竟蔡崇信只有49%股權，他未來3年內有機會買下球隊經營權，但目前還是得尊重老闆普羅霍羅夫(Mikhail Prokhorov)和總管馬克斯的決策。

蔡崇信表示：「我和林書豪是很好的朋友，不管他到哪一隊我都會密切關注他。」問題是豪哥被賣到老鷹之前都沒有被知會，而且籃網只換得1支不值錢的次輪籤，這樣真的能說是好朋友嗎？

一位紐約作家在網路推文：「蔡崇信你花了11億美元買下半支球隊，然後他們馬上賣掉你最喜歡的球員，這是你想當老闆的下場嗎？我看你不如去把老鷹隊買下來好了。」

NBA球團一向在商言商，事實是豪哥整季報銷未能貢獻球隊，馬克斯也只是公事公辦。不過球員都是有血有肉的，不少人都被無情的球團傷害過，即使蔡崇信往後買下球隊經營權，籃網恐怕也很難挽回台灣球迷支持了。

(中時電子報)