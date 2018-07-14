丁團隊內鬨？潘家森代表丁守中出席餐會駁流言

2018年07月14日 16:50 中時電子報 綜合報導

媒體報導，國民黨台北市長參選人丁守中辦公室初選總幹事潘家森因選戰保守主張引發內鬨而離開丁團隊，不過遭丁陣營嚴詞否認，強調潘家聲仍在密集陪同丁守中在基層拜票，並負責組織動員重要工作，相關流言為子虛烏有。潘家森昨晚並代表丁守中出席信義區地方基層聚會拉票，以行動駁斥報導流言。

丁陣營發言人詹為元對媒體表示，報導此一錯誤訊息的媒體顯然受到有心人士誤導，使相關消息成為徹頭徹尾的假新聞。事實上，初選結束後，因配合組織規模擴大，各方人士進駐，人員本來就會有所調整。像潘家森目前係受邀擔任組織動員部總召集人，幾乎每天都密集陪同丁守中拜訪基層，例如昨晚舉行的信義區里長聯誼會，由於丁守中另有多項行程，更委由潘家森代表出席。

詹為元也說，任何一個競選辦公室，討論時有不同意見是再也正常不過的事情。但一切討論理性溫和，氣氛自由開放，透過理性思辯形成各種策略，最後由丁守中拍板做最後決定，也為選舉勝敗負責，這才是競選團隊的最重要價值。

另針對媒體詢問，柯文哲說有機會可向丁陣營新上任的團隊主任委員張善政請益一事，詹為元說，柯文哲過去有三年多時間可以好好執政、發展台北，，有好多的機會可以向張善政院長請益，但顯然都沒有做到，張善政主委才會在發布會中點出台北欠缺長遠規劃建設、都市更新緩慢以及年輕人欠缺事業發展機會等問題。所以不要等到選舉才在製造話題，講幹話，企圖挑撥分化。

(中時電子報)