霍建華扮特務 潛入沛納海製表廠

霍建華為沛納海拍攝形象廣告，扮演特務潛入沛納海製表廠。（PANERAI提供）

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霍建華為沛納海拍攝形象廣告，扮演特務潛入沛納海製表廠。（PANERAI提供）
霍建華為沛納海拍攝形象廣告，扮演特務潛入沛納海製表廠。（PANERAI提供）
霍建華為沛納海拍攝形象廣告，扮演特務潛入沛納海製表廠。（PANERAI提供）
建華在廣告中配戴Luminor Due 45毫米三日動力儲存自動腕表，33萬元。（PANERAI提供）
霍建華潛入表廠想一探究竟的目標，就是這只鐘樂三問報時陀飛輪兩地時間腕表，要價約1300萬元。（PANERAI提供）

繼電影《瞞天過海：八面玲瓏》（Ocean’s 8）揭開卡地亞金庫的神秘面紗後，沛納海近日發布形象廣告《TIME AGENT》，邀擔任沛納海大中華區代言人的霍建華扮演神秘特工的角色，潛入沛納海位於瑞士的諾沙泰爾製表廠，只為了探尋沛納海的年度鉅作鐘樂三問報時陀飛輪兩地時間腕表 (Radiomir 1940 Minute Repeater Carillon Tourbillon GMT)，饒富趣味。

霍建華在廣告中身穿合身正裝扮演特務，手腕佩戴沛納海Luminor Due系列腕表，開著黑色保時捷骨董跑車，藉此突顯個人時尚品味，帥氣破表，藉此演繹成功人士精準掌控時間、分秒必爭、並勇於追尋目標的探秘之旅。

為了配合演出，影片選在沛納海在瑞士諾沙泰爾的製表廠拍攝，並且將廠房整個淨空，感覺更有神秘氣氛。影片的最後，霍建華如願擁有鐘樂三問報時陀飛輪兩地時間腕表，搭載P.2005/MR手動上鍊機芯，售價為35萬9000歐元（約1300萬元)。

(中時 )

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