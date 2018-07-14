有影》法國紀念巴士底日 巴黎盛大遊行

法國空軍巡邏兵小組，噴著紅白藍三色的煙霧飛過凱旋門上空。(圖/路透社)

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中時電子報

1789年的7月14日，巴黎人民攻下巴士底獄，成為法國大革命的起始，因此西方普遍稱為巴士底日(Bastille Day)，不過法國人只願意稱其為國慶日(LaFêtenationalale)。每年的這一天，巴黎的香榭麗舍大道都有盛大的遊行節目，也會展示現役先進武備，因此法國成為民主陣營中每年例行有傳統閱兵的國家。

法國總統馬克宏第2次主持國慶遊行。(圖/美聯社)

法國媒體「20分鐘」(20 minutes)報導，今年法國國慶日將是總統馬克宏(Emmanuel Macron)當選後的第2次主持閱兵禮，此外今年有2名亞洲國家貴賓到訪，分別是新加坡總理李顯龍和日本外相河野太郎，這與法國承諾加強與亞太地區的軍事合作有關， 2018年是法國和日本建交160週年，而20年來，新加坡的軍備有不少法國產品，而且新加坡的戰鬥機飛行員也在法國西南方的卡佐基地（Cazaux）接受了培訓。此外2018年環太平洋軍演，遠在歐洲的法國也特別出席參加。

法國空軍最新的A330 MRTT加油機與4架飆風戰機。(圖/影片截圖)

另外有64架法國飛機將會穿越巴黎上空，其A330 MRTT加油機是首次亮相，與它一同伴飛的是法國現役的飆風戰機(Rafale)，至於20年來擔任法國空軍核子打擊力量的幻象2000-N(Mirage 2000-N)，將是最後的告別演出。當然，法國空軍的巡邏兵表演隊(Patrouille de France)的阿爾發噴射機(Alphajet)，也會編隊飛行通過香榭麗舍大道上空。

地上的遊行將會動員大約4290名士兵、220輛車、250匹馬，還有各種陸軍裝備。近兩個小時的遊行，會圍繞「兄弟情」(博愛)的主題進行，其中包括西班牙憲兵隊、比利時裝甲車。

遊行大約有12000名安全部隊在維持巴黎的治安，對於入場觀禮的民眾都有安全查詢和搜索，以避免出現擾亂與其他難以預料的事件。許多巴黎民眾在看完遊行後不會立刻走，因為他們正期待週日的世足決賽，法國民眾要集氣加油，希克羅埃西亞贏得第二屆世界杯。

法國參謀總長法蘭克斯．萊克因特將軍(Francois Lecointre)強調「7月14日的傳統遊行不是武力展示，僅僅是歷史紀念活動。」

(中時電子報)

文章來源：Fête nationale: Six choses à savoir sur le défilé du 14-Juillet sur les Champs-Elysées

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