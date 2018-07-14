樂活安全戲水趣　水里玩水透心涼

水里鄉辦玩水節，遊客、民眾、小朋友透心涼！（沈揮勝攝）

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即日起到8月19日期間的每1個周六與周日，水里鄉玉管處下方辦「水里玩水節」活動。14日開幕，現場熱鬧、民眾興奮。（沈揮勝攝）
「水里玩水節」活動場地水質超乾淨。（沈揮勝攝）
小朋友玩得過癮。（沈揮勝攝）
享受清涼一夏。（沈揮勝攝）
水質好、場地一流。（沈揮勝攝）
晴空亮麗、玩水透心涼。（沈揮勝攝）
辣妹熱舞。（沈揮勝攝）
邀請學齡前小朋友的偶像明星帶動氣氛。（沈揮勝攝）

水里舊稱「水裏」，顧名思義是水資源特別豐富，濁水溪、陳有蘭溪、水里溪在此地匯流，主街區湊巧就位居日月潭正下游！水里鄉公所利用此充沛清靜溪水，連年暑假辦「水里玩水節」活動，14日開幕、將延續到8月19日，每個周休假期，樂活玩水透心涼！

開幕活動由鄉長陳癸佑、鄉民代表會主席林志郎主持，到場來賓包括行政院中辦副執行長湯火聖、日管處祕書蘇翰章、車埕管理站主任高慈穗、魚池鄉長陳錦倫與夫人王秋淑，以及縣議員陳淑惠、陳昭煜、蕭志全等；各村村長及全體鄉民代表共襄盛舉。

陳癸佑指出，水里玩水節舉辦行之有年，但去年活動所在地、玉山國家公園管理處旁的「親水公園」之進出要道中山橋，因改建工程而停辦1年，鄉公所也趁此空檔重新整修、改善親水區設施，並整取經費修繕、整合周邊自行車道，讓觀光動線得以串連。

林志郎則稱，水里鄉推動安全戲水活動始於10多年前的詹登雲鄉長，規畫親水區、營造「山城水都」意象，扎下極佳基礎；後續幾任鄉長賡續理念落實辦理，才有今日規模。他勉勵鄉長陳癸佑，除邀遊客到水里玩水，還要透過活動有效行銷水里農產。

水里玩水節活動日，包括7月14與15日、21與22日、28與29日，及8月4日與5日、11與12日、18與19日（閉幕）；在地鄉親入場免費，外地遊客收費50元，搭配日管處、第四河川局、集集警分局、與台電等宣導、體驗、抽獎及摸彩活動，有機會將腳踏車、家電等豐富獎品帶回家。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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