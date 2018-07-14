立委邱志偉爭取「前瞻經費」挹注 茄萣海岸多元發展新風貌

立委邱志偉爭取「前瞻經費」挹注，將使茄萣海岸的改造更臻完美。（林雅惠攝）

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茄萣沿海地區因養殖魚塭需要不斷地供應海水，長久以來養殖戶皆自行架設抽水設備與管線於海堤沿岸，計畫區堤頂有28台抽水馬達及大量的養殖管線，使堤頂無法通行，影響整體環境品質與活動安全。自101年起立委邱志偉即多次與高市府邀集相關單位，召開海岸養殖管線及用地協調會討論養殖管線收納及串接事宜，業者表示鄰近只有該處現況有沙灘適合取海水，且養殖海水供應不能間斷。

日前邱志偉再邀集經濟部水利署第六河川局及高市府水利局勘查茄萣海岸成功路至濱海公園的環境營造工程，市議員陳明澤也共同出席關心，水利局表示，本計畫海岸營造工程費用初估約3800萬元，內容為規劃步道4M寬，以PC地坪為主，兩側設置仿木欄杆，適當距離搭配休憩座椅，營造海岸休憩空間，並串連茄萣濱海公園堤頂動線。邱志偉於會後也表示會積極向中央爭取前瞻基礎建設計畫預算辦理。

高市府水利局指出，在陸域環境景觀改善後，融合生態、環保及遊憩等功能，已呈現出與過去截然不同的茄萣海岸，唯成功路路口海岸線約有110m堤頂受限於養殖抽水馬達及管線問題致堤頂無法完整串連；爰此，為了美化整體海堤區域環境樣貌及動線串連，擬辦理「茄萣海岸二期近濱海公園堤頂步道串接工程」，期串連茄萣海岸線，以強化茄萣海岸多元化發展及永續利用之目標。

邱志偉進一步指出，茄萣海岸線全長約5.8公里，高市府於民國102、103年間完成茄萣海岸線改善長度約2.9公里，今年10月約可完成茄三部分的改造，若再加上此次會勘的茄二堤頂步道的完整串聯，將使茄萣海岸的改造更臻完美，透過海岸復育及親海環境營造，預期開放後將可吸引遊憩人潮，除帶動觀光效益外並提供當地居民與遊客良好休憩場所。

(中時 )

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