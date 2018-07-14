1300億訂單！美軍採購58架V-22魚鷹機

2018年07月14日 18:03 中時電子報 何宜玲

一架魚鷹運輸機準備就緒，正在待命。(圖/DVIDS)

貝爾波音公司剛剛獲得一筆價值高達42億美元(約新台幣1285億元)的合約，將為美國海軍、海軍陸戰隊、美國空軍和日本提供合計58架的V-22魚鷹式傾轉旋翼機和航空電子設備。美國國防部說，這批訂單預計在2024年11月完成交付。

根據《詹氏防務周刊》(Janes Defence Weekly)報導，美國國防部上月底宣布以42億美元的合約價格，向貝爾波音公司購買新的58架V-22魚鷹運輸機。這筆新訂單將提供美國海軍39架CMV-22B，美國海軍陸戰隊14架MV-22B飛機，以及提供美國空軍1架CV-22B，和給日本政府的4架MV-22B飛機。

貝爾波音公司是波音與貝爾直升機德事隆公司(Bell Helicopter Textron)的合資企業。其所生產的V-22魚鷹機則是一種承擔多任務的傾轉旋翼軍用飛機，具有垂直起降以及短距離起飛和著陸的能力。它的主要設計是將傳統直升機的功能和渦輪螺旋槳飛機「遠程高速」巡航性能，相互結合達到最佳表現。

美國海軍將使用這種傾轉旋翼機，擔任運送部隊人員和陸上基地物資給航母的任務，以及進行搜救與特種部隊滲透等任務。

(中時電子報)