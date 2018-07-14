新加坡F1夜間賽車來了 在地美食、動感舞曲嗨翻松菸文創

2018年07月14日 18:09 中時 徐力剛

F1夜間賽事已成為當地熱門景點。（圖片提供／新加坡F1）

活動現場設置夜間賽道模擬機台，讓賽車迷大呼過癮。（圖片提供／新加坡旅遊局）

DJ演奏動感音樂炒熱現場氣氛。（圖片提供／新加坡旅遊局）

現場免費提供專業賽車服更換體驗。（圖片提供／新加坡旅遊局）

賽車屆即將迎來年度盛事「2018 F1新加坡航空公司新加坡大獎賽」（新加坡F1）， 9月14至16日在新加坡濱海灣地區舉行。由新加坡F1、新加坡航空、新加坡旅遊局聯手合作，今日快閃松菸台北文創一樓文化廣場，現場設置夜間賽道模擬機台、新加坡在地美食和動感音樂派對，讓台灣賽車迷搶先體驗飆速快感。

午間氣溫飆升至攝氏35度，絲毫不減粉絲熱情，模擬賽道機台吸引滿滿人潮排隊，旅客可換上專業賽車服在特製賽車背板前合影留念，十分吸引眼球。

今年邁入第11屆「2018 F1新加坡航空公司新加坡大獎賽」為全球唯一夜間賽事，依比賽日程分為9月14日練習賽、9月15日排位賽與9月16日正賽，「座位區」部分票價落在新幣108至888元;「無座位走動區」票價新幣78至388元不等。

自2008年新加坡舉辦第一場F1迄今，已成為當地熱門觀光行程，新加坡航空公司看準商機，推出特殊行程「F1觀賽套裝」，內含機票、酒店、門票，早鳥優惠價28900元，可近距離感受F1賽車魅力。購買行程即贈「獅城全景通」乙張，將免費體驗環球影城、濱海灣花園、水上探險樂園、新加坡兒童職能體驗館等知名景點。

新加坡航空台灣分公司總經理黃文杰分享，台灣旅客搭乘新航前往新加坡旅遊人數日益上升，目前每日2班定期航班往返台、新，再加上每年F1賽事帶動觀光人潮，希望透過此連結拉近台灣與新加坡距離。

此次新加坡大獎賽更找來亞洲巨星周杰倫、荷蘭DJ Martin Garrix、美國搖滾樂團The Killers、前綠洲樂團主唱Liam Gallagher、女歌手Dua Lipa、樂團Simply Red、美國嘻哈組合The Sugarhill Gang、澳大利亞Bjorn Again、日本樂團世界末日Sekai No Owari、蘇格蘭樂團 Young Fathers、聯合公園DJ Joe Hahn、創作歌手Sampa The Great等知名歌手及樂團站台，為F1賽事開出紅盤。

新加坡旅遊局香港澳門台灣處長林曉芬受訪時指出，每年由白天舉辦至黑夜的新加坡大獎賽車季，以精彩賽事搭配周遭各大慶祝活動，對帶動當地觀光發展很有助益。據先前統計資料，2017年台灣遊客赴新旅遊年度達39萬6000人次，位居全球第14名;今年1至5月資料顯示，台人赴新旅遊人數突破約17萬7000，與去年同期相比上升約7.8%，顯見台灣旅遊市場潛力無限。

林曉芬表示，新旅局近年積極推展在地觀光，以「心想獅城」為理念，依旅客類型區分為「美食主義者」、「城市探索者」、「狂歡發燒友」、「精品收藏家」、「極限挑戰者」與「文化愛好者」6大類，分別給予適合旅遊行程建議，與旅客一起心想事成。

(中時 )