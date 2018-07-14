北市史上最大場！ 颱風天「麻將協會」塞滿70人開賭

2018年07月14日 18:02 中時 陳鴻偉

警方查扣賭資、麻將賭具。（陳鴻偉翻攝）

11日瑪莉亞颱風過境，北市警方前往漢口街「健康麻將協會」，當場查獲68名賭客分成17桌，在裡面打麻將聚賭，除了放颱風假的上班族外，竟然還有多名80、90歲長者，是警方歷年查獲的最大場麻將，不過業者振振有詞，表示這裡禁止賭博，大家都是打點數卡娛樂，最後全遭警方帶回，依賭博罪偵辦。

北市警方表示，「麻將協會」這種掛羊頭、賣狗肉的手法，已存在10餘年，這次是歷來查獲人數最多的一場，業者行徑囂張猖狂，未來將持續加強掃蕩，打擊這種變相賭場。

萬華警方日前獲報，西門町漢口街「台北市健康麻將協會」，打著公益、推廣國粹名義，宣稱會員來這裡打麻將切磋，但賭客私下都打現金輸贏，經連月蒐證，11日下午前往查緝。

警方進入後驚訝發現，佔地上百坪的協會，竟塞滿17桌麻將，共68個賭客人人殺得興起，搜查後起獲抽頭金6萬9000多元，以及賭資10萬6900餘元，將陳姓負責人等3名員工，以及賭客全數帶回。

賭客中有90多歲的老先生，也有賺到颱風假的上班族，還有抱著紅貴賓的貴婦，男女老幼形形色色，不少人抱怨：「打個小麻將而已嘛！」認為警察大驚小怪，也有人說：「這是市政府發的合法執照欸，在這裡打有什麼問題？」

56歲陳姓負責人則強調，自己的協會禁止賭博，櫃台也不能換現金，「有也是賭客私下行為！」協會一切合法，客人在這裡水電、人事、房租都要開銷，他收取清潔、茶水費用，怎能算是「抽頭金」？否認自己開賭場。

於是人數眾多，萬華警方動員8個派出所警力，漏夜偵詢70餘人，偵訊後全部依賭博罪移送法辦。

(中時 )