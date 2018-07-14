《中時晚間快報》糗大了! 準政院發言人被爆曾酒駕 Kolas Yotaka認了

糗大了! 準政院發言人被爆曾酒駕 Kolas Yotaka認了

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中時電子報
綜合報導

◎糗大了! 準政院發言人被爆曾酒駕 Kolas Yotaka認了

行政院宣布內閣改組，媒體出身的原住民不分區立委Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）將於16日上任行政院發言人，是台灣第一位擔任政院發言人的原住民。但她尚未上任便因名字拼音引起爭議，網友更翻出她酒駕黑歷史，被判處有期徒刑二個月。記者致電Kolas Yotaka求證，她表示的確有這件事並強調「我絕對認為這是錯誤的，也希望大家都不要發生相同錯誤。」但行政院長賴清德等長官事先並不知情。

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◎美商務部解禁中興 將派團進駐監督10年

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◎草屯囝仔化身廟會文青 請神明北上坐鎮演唱會

草屯囝仔將於8月12日舉辦「為此時而唱」首場演唱會，由於兩人成軍以來征戰上千場廟會、中南部商演，更因有虔誠信仰，創作許多神明主題的歌曲，樞育出道前從事官將首工作，他們自封是「廟會文青」，喊話當天要把神明從南投請上台北坐鎮，不僅會扛轎入場、更有「攢轎腳」、過火儀式等，打造「廟會嘉年華」。

(中時電子報)

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