Kolas才與他同台就被爆酒駕 姚文智遭諷「政壇冥燈」

2018年07月14日 18:01 中時電子報 呂承哲

準行政院發言人谷辣斯．尤達卡(Kolas Yotaka)今(14)日遭到網友踢爆，曾於2014年酒駕，今日上午才與民進黨台北市長參選人姚文智一同站台，姚文智還表示，原本要找Kolas擔任他的發言人卻先被行政院挖角，只能含淚微笑送她離開。對此，網友紛紛嘲諷姚文智，之前支持NBA、世足賽那隻球隊就會輸，現在效應居然擴散到同黨同志，根本是「政壇冥燈」。

姚文智今日上午舉辦與Kolas的早餐會，慶賀Kolas即將接任行政院發言人。姚文智表示，當年擔任原住民電視台籌備處執行長時，Kolas經由海選進入原民台，展現出對新聞工作的熱情，後來一路高升為原民台主播，「證明他用人眼光不錯」。姚文智說，原本要邀Kolas加入發言人團隊，沒想到先被行政院搶先一步，只能含淚微笑送她離開。

不過活動結束後，Kolas酒駕的過往就被起底，姚文智馬上被網友拿來嘲諷，紛紛留言表示「姚姚你秒帶賽人家啦」、「姚文智真的是冥燈」、「為什麼老選錯邊，是你沒眼光，還是你帶賽」、「你一抱腿馬上就有酒駕新聞，真冥燈無誤」。

還有網友分享，蘇貞昌回答明天就要跟姚文智同台的新聞，網友留言表示「雙北民進黨『姚蘇』 = 要輸，真慘」、「輸輸輸啦」、「雙北『要輸』的陣容真是夠堅強」。

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(中時電子報)