洪孟楷踢爆：曾酒駕的Kolas 竟連署遏止酒駕法條！

原住民不分區立委Kolas Yotaka。（本報系資料照片）

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中時電子報
2016年，擔任立委的Kolas連署修正法條來遏止酒駕者一再肇事。（翻攝洪孟楷臉書）

行政院準發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）被爆4年前曾酒駕判刑2個月。國民黨發言人洪孟楷爆料說，2016年，擔任立委的Kolas，竟還連署修正法條來遏止酒駕者一再肇事，真是諷刺！

洪孟楷在臉書表示，他深入去查資料才發現，Kolas在2016年連署修正法條來遏止酒駕者一再肇事。案由明白寫著「酒駕者有恃無恐，犯行不斷，致許多無辜用路人受害，家庭破碎」，不知酒駕犯Kolas當時看到這段話是否心有戚戚焉？自己酒駕卻連署提高罰則，根本自我矛盾、自相打臉！

洪孟楷點出，Kolas當時所連署的修正法條，是由無黨籍立委趙正宇所提出，Kolas連署當時，還沒有人知道她曾酒駕，她以打著正義大旗的連署背後，是為了贖罪？還是只能我酒駕、其他人皆不可？那麼為何Kolas明明知道酒駕會讓路人受害、家庭破裂，2014年的Kolas又要酒駕？只能說做了錯事還想要隱瞞，就是讓人覺得精神錯亂。

洪孟楷指出，準發言人Kolas後天才要正式上任，現在爆出這樣的新聞，正好可以考驗民進黨政府對酒駕的態度，現在如果還是讓Kolas上任，證明過去總說「酒駕零容忍」的民進黨是玩假的！如今挑選一位酒駕犯來擔任政府發言人，只怕會被別國看笑話！他強調，「不換發言人，就等著民眾把你們換掉！」

網友回應說：「沒事沒事保證沒有事。」、「前一個吃姑婆芋，換一個酒駕的～顏色對了，什麼人都可以？民進黨的台灣價值。」、「做賊喊捉賊！」

★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時電子報)

文章來源：洪孟楷臉書

Kolas才與他同台就被爆酒駕 姚… 柯文哲競選辦公室發言人是「她」…

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