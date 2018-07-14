黃明志600萬代言費創新高 新歌遭賭博網站盜用氣炸

黃明志（右）日前赴法國表演。（翻攝黃明志臉書）

友善列印
中時
黃明志（右）日前赴法國表演。（翻攝黃明志臉書）
黃明志（右）日前赴法國表演。（翻攝黃明志臉書）

黃明志近來演藝事業走國際路線，不僅多了很多海外商演活動邀約，還接下手遊《真三國霸王之業》代言，600萬台幣酬勞創他出道以來代言費新高！人氣事業攀升之際，日前卻驚爆他創作的歌曲遭賭博網站盜用，氣得黃明志在臉書發文大罵：「這種手段非常地下流，還滿可恥的，你有本事賺那麼多錢，可是你沒有錢打廣告、發傳單，有本事來找我嘛，我寫歌很便宜的。」

黃明志近日在巴黎參與日本駐法國協會表演，期間發生意外插曲，因新歌〈Malaysia Boleh〉被世界盃賭博網站拿去當廣告歌曲，黃明志趕緊呼籲粉絲別受騙，他表示本來到法國心情很好，得知這件事後「有一點不爽」，向該網站喊話：「不要利用我的歌亂打廣告嘛，幹嘛這樣！我們坐下來喝咖啡、喝啤酒也可以，來溝通嘛，你找我代言不要緊啊。」至於是否提告？他表示目前已交由公司處理，「會追究到底，希望不要再有這種情況發生」。

難得遠赴巴黎表演，黃明志感觸很深：「這次是因為音樂把我帶到法國巴黎！我常說...音樂會走路，可以帶我到世界各地、感染世界各地的人，我感到很驕傲、驕傲到不捨得回家了！」

(中時 )

很想兒子…孫協志62歲獨居母大學… 羅霈穎聞胡睿兒撿屍疑雲 「這男…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。