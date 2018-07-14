黃明志600萬代言費創新高 新歌遭賭博網站盜用氣炸

2018年07月14日 18:16 中時 尤嬿妮

黃明志（右）日前赴法國表演。（翻攝黃明志臉書）

黃明志（右）日前赴法國表演。（翻攝黃明志臉書）

黃明志近來演藝事業走國際路線，不僅多了很多海外商演活動邀約，還接下手遊《真三國霸王之業》代言，600萬台幣酬勞創他出道以來代言費新高！人氣事業攀升之際，日前卻驚爆他創作的歌曲遭賭博網站盜用，氣得黃明志在臉書發文大罵：「這種手段非常地下流，還滿可恥的，你有本事賺那麼多錢，可是你沒有錢打廣告、發傳單，有本事來找我嘛，我寫歌很便宜的。」

黃明志近日在巴黎參與日本駐法國協會表演，期間發生意外插曲，因新歌〈Malaysia Boleh〉被世界盃賭博網站拿去當廣告歌曲，黃明志趕緊呼籲粉絲別受騙，他表示本來到法國心情很好，得知這件事後「有一點不爽」，向該網站喊話：「不要利用我的歌亂打廣告嘛，幹嘛這樣！我們坐下來喝咖啡、喝啤酒也可以，來溝通嘛，你找我代言不要緊啊。」至於是否提告？他表示目前已交由公司處理，「會追究到底，希望不要再有這種情況發生」。

難得遠赴巴黎表演，黃明志感觸很深：「這次是因為音樂把我帶到法國巴黎！我常說...音樂會走路，可以帶我到世界各地、感染世界各地的人，我感到很驕傲、驕傲到不捨得回家了！」

(中時 )