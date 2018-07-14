慎入！廚房惡臭散4年 拆開櫥櫃後的景象讓她一輩子忘不了

2018年07月14日 18:29 中時電子報 林毅

惡臭味持續了4年，忍痛將廚房系統櫃拆除後竟發現數百隻蟑螂屍體 (圖／翻攝自爆料公社)

網友看到也直呼噁心，表示如果是自己早就一輩子吃不下飯了 (圖／翻攝自爆料公社)

一名男網友在臉書「爆料公社」PO文，表示自己的呂姓女友人於2014年搬入新居後，廚房不斷出現蟑螂與爬蟲類，之後更是不斷傳出異味，4年來始終找不出原因，下定決心將花費數十萬的廚房系統櫃拆開後，竟看見滿山滿谷、超過數百隻的蟑螂屍體，讓她當場差點嚇昏。

呂女說，自己在2014年中搬入新居，剛入住廚房三不五時就出現蟑螂等蟲子，當時以為原因是隔壁農田，因此沒有多想。但到了同年年底，廚房便開始散發惡臭，不論如何清潔、通風，都無法消除臭味，原本想拆開櫥櫃一探究竟，但一想到當初花了數十萬元安裝，就不捨而作罷。

就這樣過了3年，惡臭味開始蔓延至客廳，全家上下甚至開始出現呼吸道感染、咳嗽與皮膚癢等過敏症狀，越靠近櫥櫃惡臭味就越濃烈。終於呂女受不了，請來師傅將廚櫃拆開，並將烘碗機拉出之後，竟看到內部有數百隻蟑螂陳屍於此，彷彿蟑螂墳場，瞬間噴出的蟑螂屍臭味更是讓他們當場差點嘔吐。

探其原因，才發現當初安裝櫃體時，排水管竟然沒有完全密封，導致蟑螂與蟲子從排水管爬出來，一家子才驚覺，他們竟然聞了3年多的蟑螂惡臭。

呂女表示事發後他們打電話抗議，認為施工不當，但櫥櫃廠商櫻X牌卻開始與建商和經銷商互踢皮球，讓他們不知如何是好，才會託友人至網路爆料。

不少網友直呼太扯，更表示如果是自己知道聞了三年的蟑螂惡臭，大概一輩子都吃不下飯，光用想像的就快吐了。

(中時電子報)