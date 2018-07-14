為感謝台灣 日本福島村長邀台灣義演團舊地重遊

2018年07月14日 19:31 中時 馮惠宜

感謝台灣舞蹈家協會在311後送愛到福島北塩原村村長小椋敏一（左二）14日特別來台中邀請當年組團義演送暖的台灣舞蹈協會重遊福島，台中市觀旅局代理專委曹忠猷（右二）也邀請福島人來參與年底在台中舉行的世界花博會。（馮惠宜攝）

7年前日本發生311震災引發海嘯，還造成核電廠幅射外洩，災後3個月台中市觀光協會與台灣舞蹈家協會合作，號召舞蹈家前往距福島約100公里的北塩原村裹磐梯避難村慰問義演，讓當地民眾相當感動，歷經七年重建福島縣政府近日到台灣推廣觀光，北塩原村村長小椋敏一特地到台中，感謝7年前冒險前往避難村慰問的台灣舞蹈團，相約明年6月舊地重遊。

台灣舞蹈家協會秘書長陳文旭說，311後團員林鳳和他商量在921大地震時，日本積極對台灣伸出援手，如今日本發生災難，他們也希望可以送愛到福島，因此組團賑災義演，從台灣搭機到東京，再搭新幹線兩個多小時，轉乘2個半小時巴士才到避難村，一下車就開始表演，看從早到晚輪流表演。

當年參與義演舞蹈老師林鳳說，親友得知她要義演，都大力反對，擔心輻射汙染，阻止她參與，但她和團員代表台灣，也是當時唯一到福島送暖的外國團體，她記得災民還用畫的國旗歡迎義演團，讓團員好感動。

北塩原村長小椋敏一也回憶，村民原本不知道台灣在哪裡，「當年只有台灣這一團來義演」，但自從台灣義演團來了以後，現在村民不但知道台灣，福島縣政府要推動觀光時，村民極力爭取與台灣交流，找回當年賑災義演第一團的台灣人回來。

小椋敏一14日帶著率商工觀光課主事大谷修司專程到台中，感謝7年前冒險前往避難村慰問的台灣舞蹈團，相約明年6月舊地重遊。而台中市觀光旅遊局代理專委曹忠猶也代表台中市政府出席，他也邀請福島居民年底來台中參與世界花博會，加強兩地交流。

(中時 )