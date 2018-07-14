變性網紅「罔腰」爆情變 淚控男友「帶女上摩鐵生小孩」

2018年07月14日 18:55 中時電子報 吳玫穎

網紅情侶「罔腰與鳳梨」愛情故事感動不少網友。(取自臉書)

網紅情侶「罔腰與鳳梨」勇敢追愛的故事讓不少人感動，然而現在卻驚傳情變！變性網紅罔腰（江嘉文）日前上臉書直播，落淚控訴男友鳳梨（吳泓逸）帶女生上汽車旅館，還藉口稱「想找一個代理孕母生小孩」，令她傷心欲絕。

罔腰日前落淚開直播，痛訴男友鳳梨親口向她承認帶女生上汽車旅館，還向她下跪道歉，「對不起，我不應該帶那個女生去汽車旅館，把妳丟在家裡讓妳這麼傷心難過。」

罔腰稱自己開直播，只是想把這幾天她內心的痛說出來，透露男友事後解釋，「因為他想要一個小孩子，所以就跑去找了一個跟我長得很像的女生，他的藉口就是說，因為他想找代理孕母生一個小孩叫我養。」讓罔腰反嗆：「你覺得我有可能養一個不是我的基因的小孩嗎？」

雖然罔腰隨後將這段直播影片刪除，但早被網友手快備份，將這段長約2分多鐘的影片上傳至臉書社團「爆廢公社」，吸引網友熱議「鳳梨到頭來還是需要真正的女生啊…」、「直播結局是不是又家暴了？(疑問句」、「罔腰都為他付出那麼多了 最後得到的卻這樣」。

罔腰似乎已原諒男友。(取自臉書)

事後罔腰也在臉書自責心太軟：「我真的有病，昨天都知道全部事實了。我剛剛卻還是軟弱的 跪在地板，抱著他的腿，拜託他不要趕我走。」稱對不起每個愛她的人。

網紅情侶「罔腰與鳳梨」2年前在高雄一家麵店相遇，當時鳳梨對罔腰一見鍾情，認識約莫一個月後，罔腰才坦承自己身分證上性別是男生，但鳳梨僅訝異數秒，就決定接受罔腰，還幫罔腰完成變成真正女人的夢想，描述兩人愛情故事的影片點閱率更超越70萬。

(中時電子報)