北京發布生態保護紅線範圍　面積達26％

2018年07月14日 19:25 旺報 賴志昶

北京市政府日前宣布，北京市生態保護紅線面積4290平方公里，佔市域總面積的26.1%。據《新華社》報導，北京市生態保護紅線嚴禁不符合主體功能的開發活動，且面積只能增加，不能減少。

大陸國務院於2017年9月指出，生態保護紅線是指生態空間範圍內具有特殊重要生態功能、必須強制性嚴格保護的區域，是保障和維護國家生態安全的底線和生命線。

報導指出，北京市生態保護紅線的格局分為「兩屏兩帶」；「兩屏」是指北部燕山生態屏障和西部太行山生態屏障；「兩帶」則是永定河沿線生態防護帶、潮白河－古運河沿線生態保護帶。

據報導，北京市生態保護紅線分為幾種類型，一是水源涵養類型，主要分佈在北部軍都山一帶，即密雲水庫、懷柔水庫和官廳水庫的上游地區；二是水土保持類型，主要分佈在西部西山一帶；三是生物多樣性維護類型，主要為西部的百花山、東靈山，西北部的松山、玉渡山、海坨山，北部的喇叭溝門等區域；四是重要河流濕地，即五條一級河道（永定河、潮白河、北運河、大清河、薊運河）及「三庫一渠」（密雲水庫、懷柔水庫、官廳水庫、京密引水渠）等重要河湖濕地。

規定指出，北京市生態保護紅線嚴禁任何不符合原本功能的開發，且不能變更原本性質與用途，面積也只能增加，不能減少。

(旺報 )