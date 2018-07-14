世足》4強全是歐洲球隊 足總主席不滿

2018年07月14日 19:01 中時電子報 盧品青

本屆世足賽最後4強都由歐洲球隊出線，南美勁旅烏拉圭、巴西飲恨於8強戰，英格蘭更保有世界盃對非洲球隊、中北美球隊(除了美國)、加勒比海球隊不敗的紀錄，也就是大家都踢不贏歐洲球隊。

國際足總主席英凡提諾(Gianni Infantino)說：「這次決賽的兩隊是拿過一冠的法國與從未奪冠的克羅埃西亞。問題是克羅埃西亞應該不算是傳統的歐洲列強吧？但他們還是踢進決賽，結果現在世界盃就處於歐洲霸權的統治之下了。」

克羅埃西亞僅有415萬人口，他們的奮戰精神自然激勵人心，但是人口超過他們很多的國家也踢不贏他們，更別說倒在16強外的非歐洲球隊了。

這是世界盃，不是歐洲盃，英凡提諾暗指其他洲的國家隊很不爭氣。「我希望這次世界盃成為非歐洲國家變強的動力，他們必須更努力訓練、做出更多的投資。」英凡提諾也承認歐洲球員的水準確實很高，他以比利時對戰日本為例：「比利時落後兩球還能在第94分鐘反敗為勝，這就是頂級技巧的展現。」

話雖如此，英凡提諾還是大讚「本屆世界盃是史上最成功的一屆」，除了這是他自己經手的首屆世足賽，導入VAR(影像助理裁判)讓比賽更加公平，地主俄羅斯也沒惹出什麼麻煩。「世足賽扭轉了俄羅斯的國際形象，讓大家都愛上這個美麗的地方。」

(中時電子報)