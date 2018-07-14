七股海鮮節開幕撈文蛤 反太陽能光電團體遞陳情書

2018年07月14日 19:31 中時 莊曜聰

現場湧進逾3000人體驗摸文蛤樂趣。(莊曜聰攝)

親子舉家出遊，下水摸蛤消暑又好玩。(莊曜聰攝)

在地漁民到現場舉布條抗議，希望太陽能光電不要進駐養殖區。(莊曜聰攝)

夏日是戲水旺季，南市消防七股分隊到現場防溺宣導。(莊曜聰攝)

2018七股海鮮節今天正式登場，與往年相同，都是以最受歡迎的摸文蛤體驗活動打頭陣，由於是免費參加，而且復古有趣，總是吸引許多遊客前來，活動場地六孔碼頭被人潮擠得水洩不通，天氣炎熱也擋不住民眾熱情，親子下水同樂，既消暑又好玩，場面熱鬧；而反對太陽能光電進駐養殖區的在地居民，也趁著機會到場拉布條抗議，並向代理市長李孟諺遞交陳情書。

市府觀光旅遊局舉辦的七股海鮮節系列活動「觀光赤嘴園暨文蛤體驗」，今天下午在七股六孔碼頭舉行，活動舉辦多年做出口碑，一早就有人來排隊卡位，由北、中部下來的遊客比例相當多。

今年活動比去年晚了一周舉辦，因為海水潮汐時間延後，一直到4點多才開放民眾下水摸文蛤，等待退潮的空檔中，岸邊還有海風音樂會表演，歌手楊欣樺演唱「摸蛤兼洗褲」，相當點題，遊客也趁機會採購在地的水產，南市消防局第三大隊七股分隊也到場進行防溺宣導，提醒民眾注意戲水安全，反應熱烈。

七股區公所表示，海鮮節的摸文蛤體驗還有7/15、7/28、7/29三場，下午3點到5點，會視當天潮汐狀況而定，同時間還有一見雙雕藝術季等活動進行，建議遊客可規畫相關配套行程，暢玩台南濱海地區。

七股居民自救會30多人則在現場拉布條抗議，並向代理市長李孟諺遞交陳情書，表達反對太陽能光電進駐養殖區立場，李孟諺表示，會與業者協調，須以最不破壞自然環境的方式進行，市府才會通過許可。

(中時 )