獨／傳遭李玉璽狠甩 吳心緹：怕再和圈內人談戀愛

2018年07月14日 19:09 中時 洪秀瑛

吳心緹有不少轉變。（粘耿豪攝）

吳心緹先把重心放工作上。（粘耿豪攝）

吳心緹與李玉璽合拍偶像劇。（資料照）

吳心緹和偉晉在《搖滾畢業生》有靈魂交換橋段 。（取自網路）

《搖滾畢業生》演員群。（取自網路）

吳心緹（左）。（取自網路）

吳心緹前年和李玉璽合拍偶像劇《惡作劇之吻》爆緋聞，李玉璽因為太有異性緣，外傳吳心緹愛查勤又沒安全感，被他嫌太黏人，不到半年遭狠甩。提起這段短命緋聞，吳心緹接受專訪時說，「我媽媽當時看到新聞跑來問我怎麼了，家人的心情反而比較影響我」。李玉璽現在已有新女友溫妮，吳心緹尷尬吐「祝福」，笑言「當八卦新聞看，沒什麼特別感覺」。

她平時報喜不報憂，所以當時沒讓家人看到脆弱的一面，自己默默在房間處理情緒，一戀愛真的會變小女人？她說：「我不知道為何會被這樣寫，我談戀愛看人，如果對方大男人，我就比較小女人，和每個人相處不一樣。」談戀愛容易沒安全感？「要看對方是不是一個給安全感的人」，坦言怕再和圈內人談戀愛，「如果以後不管做什麼事都要有關連的話很麻煩」。

她和偉晉合演CHOCO TV自製網劇《搖滾畢業生》7月下旬播出，劇中故事設定男女靈魂交換，「我當時很怕被換角，壓力好大」。她說拍《惡作劇》是經典的壓力，拍《搖滾》是角色離很遠、不好詮釋，加上表演老師上課嚴厲，有種被打掉重練感覺，她後來把自己關在家寫人物故事，也觀察弟弟、周遭男性朋友的肢體動作，那陣子不自覺常腿開開露Man樣，舉手投足自帶男性魂。

(中時 )