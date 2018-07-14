台首大、越南專校簽訂合作協議　越駐台代表見證

在越南駐台代表陳維海（右三）見證下，台灣首府大學與越南河內多行二專簽訂「越南僑外學生來台協議」，未來將有更多越南專校畢業生選擇來台就讀大學。（莊曜聰攝）

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台灣首府大學在餐飲烘焙及休閒事業、旅遊觀光等科系評價不錯，越南近年持續發展，也需要這類人才，透過雙邊合作吸引學生前來就讀，對學校經營也有幫助。（莊曜聰攝）

台灣首府大學與越南河內多行二專14日在越南駐台北經濟文化辦事處代表陳維海見證下，簽訂越南僑外學生來台協議，下個學期開始將招收越南的專校畢業生，首年目標100名，將逐年增加，不僅促進兩地交流，對學校營運也有正面效果。

蔡政府推動新南向政策，包括台灣的高等教育界也要深耕東南亞，去年台南市政府曾邀集12所公私立大學前往印尼、馬來西亞、越南等地參訪，期望透過城市教育交流，吸收更多東南亞學生到南市就學，促進教育、經貿、觀光等多元交流機會。

台灣首府大學校長許光華說，在上次的參訪後，就有2位越南生前來該校就讀，這次透過在越南經商的台商王平川牽線，也組團前往越南考察，並直接與當地高中、專科學校聯繫，尋求合作機會，並在越南駐台北經濟文化辦事處代表陳維海協助下，達成這次的合作協議。

陳維海指出，希望透過這次合作，除了一般生，也能透過專班的方式，讓更多的越南學生來台學習，由於台商在越南有許多投資，這些人在台學習相關技能、文化後，能夠返回越南工作，成為產業的助力及人才。

許光華表示，台首大在餐飲烘焙、休閒事業、觀光旅遊等科系上有不錯評價，正在發展中的越南，對這類型的人才更是需求孔急，加上南部的消費水準較低，對留學生的經濟壓力較小，校方也會提供獎學金等制度，來吸引外籍生就讀。

(中時 )

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