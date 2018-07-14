王炳忠要選金門縣議員 網友：比選總統難吧！

2018年07月14日 19:19 中時 李金生

陳滄江強調，若只想靠以前的政黨光環當選，就太小看金門鄉親的智慧。（李金生攝）

金門縣議員選舉一向競爭激烈，民眾不看好有意參選的王炳忠。（李金生攝）

新黨發言人王炳忠有意到金門參選縣議員，消息傳出後引起當地民眾議論。有人酸他「好啊！來試試看，讓你知道比總統還難選」，也有人說「是來打823炮戰的嗎？真的很勇敢」、「這是今天最好笑的事！」幾乎聽不到正面支持，力挺他跨海一戰的聲音。

前新黨金門縣黨部主委周浯斌證實王炳忠在6月中隻身來金門，先後與前縣長李炷烽、現任副縣長吳成典、金大教授周陽山和縣黨部主委許乃祥等幾位老同志見面，表明有意參選金門縣第1選區（金城、金寧）縣議員，想先聽聽大家的意見。

周浯斌說，他當時就跟他「直話直說」，強調金門縣議員競爭激烈，本地人要當選都很困難，更何況他是一個外地人，又未曾在金門經營過，當選機會很小。但也建議他若真的要選，可考慮參選第2選區，反正對他來說，都是一樣陌生的地方。

國民黨金門縣黨部主委林芳旋表示，只要符合資格，每個人都有參選的權利，王炳忠給他的印象是一位很認真也很有想法，勇於批評時政的青年才俊，問題是他未曾在金門經營過，對金門也不了解，若真的要參選，選民也自會有所抉擇。

民進黨籍現任議員陳滄江則表示，新黨曾主導金門縣政8年，這是不爭的事實，但如今時空轉變，政黨實力消長互見，如果沒有在金門經營、服務過，只想靠以前的光環當選，那就太小看金門鄉親的智慧了。

陳滄江強調，在金門確實藍大於綠，但基層選舉一直不是依靠政黨，個人的 努力和付出才是非常重要的事。但他也含蓄表示，歡迎任何人來選，不要一下就「看衰」別人。

(中時 )