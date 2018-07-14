就博會友達等知名企業釋上萬職缺

2018年07月14日 19:31 中時 許素惠

雲林就業博覽會提供上萬職缺，求職者絡繹不絕。(許素惠攝)

「幸福雲林快樂找頭路」就業博覽會14日熱絡登場，包括義美、上銀、正新、豐泰、旭硝子、福懋、友達、大山、豐喜、三好等90家廠商釋出上萬個職缺，求職者絡繹於途。

雲林縣長李進勇指出，雲林縣的勞動人口自102年的34萬8000人到106年提昇至35萬9000人；106年雲林失業率3.7%，低於全國失業率平均值3.8%；106年雲林的勞動力參與率達59.7%，高於全國的58.8%，這些關鍵指標顯示雲林的就業市場及狀況日益進步。

勞動部勞動力發展署長黃秋桂說，雲林的勞動人口提升、勞參率提高、失業率降低，顯見縣府與在地產業共同努力有成，就博會可讓勞工朋友一次同時了解多家廠商的職缺狀況，另虎尾、斗六等在地的就業中心也都提供就業服務，大家可以多多利用。

縣勞工處張世忠表示，本次就業博覽會90%以上為縣內的公司行號，希望雲林縣民在地就業、就近照顧家庭。此外，為滿足雲林農業、綠能及長照等產業需求，特別設置「農務士徵才」、「綠能徵才」及「長照聯合徵才」專區，職類選擇多樣。

目前正值求職旺季，縣府特別提醒求職者提高警覺，不要受騙，要堅持「三要七不原則」：三「要」指的是「要請家人或親友陪同面試或事先告知面試地點」、「要檢視應徵資訊屬實」、「要做好蒐集應徵公司資料」。

七「不」則是「不繳錢、不購買、不辦卡、不簽約、證件不離身、不飲用不明飲料、不非法工作」；若被雇主詢問「計劃何時結婚？打算什麼時候懷孕？」、「是否為愛滋感染者？」、「是否曾有犯罪紀錄、有無卡債？」等等和工作專業無關的隱私問題時，可拒絕提供非屬就業所需的隱私資料。

就博會除前100名求職者贈送雲林縣農民栽種的優質水果-鳳梨、木瓜或香蕉1分外，另為推廣並支持本縣農民栽種的優質水果，活動現場亦安排農民販售優質水果，並提供求職民眾試吃。

(中時 )