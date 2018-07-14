李正皓：看到Kolas酒駕新聞 才恍然大悟！

2018年07月14日 19:45 中時電子報 黃麗蓉

即將接任政院發言人的民進黨不分區立委Kolas Yotaka遭起底，曾因酒駕判刑2個月。國民黨青年次團草協聯盟發起人李正皓在臉書直言，看到這則新聞我恍然大悟！

Kolas在4年前曾因酒駕被判刑2個月，起訴書內容指，當時她喝了2罐啤酒，卻仍自行開車上國道，被警方攔下，酒測值高達0.37毫克。

李正皓酸說，難怪政院新任發言人特別要求大家用「Kolas Yotaka」來稱呼她，而非以「谷辣斯‧尤達卡」，原來不是因為什麼發音母語的緣故，而是用「谷辣斯‧尤達卡」稱呼她，會在google不小心搜尋到酒駕的判決書呀！

李正皓說，不過，也不能怪谷辣斯‧尤達卡酒駕，因為酒駕是林峯正、郭正亮、謝維洲、江春男、孟義超等民進黨前輩努力維繫的傳統，像谷辣斯‧尤達卡這麼重視傳統、傳承的人，怎麼能不接下酒駕這個民進黨傳承已久的棒子呢？

李正皓狠酸說，未來，我們不用再爭論用谷辣斯‧尤達卡還是Kolas Yotaka來稱呼她了，就統稱「酒駕發言人」好了，簡單、好記。

網友說：「千杯、千杯、再千杯，聽總統的話，才有今日的成就。」、「軍人酒駕要被汰除，發言人呢？」、「又被抓到了，瀨清得好像特別喜歡用道德品性受懷疑的人，無茂昆加此發言人？不是嗎？」、「民進黨看來是沒人可找了。」

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(中時電子報)