李正皓：看到Kolas酒駕新聞 才恍然大悟！

即將接任政院發言人的民進黨立委Kolas Yotaka。(郭吉銓攝）

友善列印
中時電子報

即將接任政院發言人的民進黨不分區立委Kolas Yotaka遭起底，曾因酒駕判刑2個月。國民黨青年次團草協聯盟發起人李正皓在臉書直言，看到這則新聞我恍然大悟！

Kolas在4年前曾因酒駕被判刑2個月，起訴書內容指，當時她喝了2罐啤酒，卻仍自行開車上國道，被警方攔下，酒測值高達0.37毫克。

李正皓酸說，難怪政院新任發言人特別要求大家用「Kolas Yotaka」來稱呼她，而非以「谷辣斯‧尤達卡」，原來不是因為什麼發音母語的緣故，而是用「谷辣斯‧尤達卡」稱呼她，會在google不小心搜尋到酒駕的判決書呀！

李正皓說，不過，也不能怪谷辣斯‧尤達卡酒駕，因為酒駕是林峯正、郭正亮、謝維洲、江春男、孟義超等民進黨前輩努力維繫的傳統，像谷辣斯‧尤達卡這麼重視傳統、傳承的人，怎麼能不接下酒駕這個民進黨傳承已久的棒子呢？

李正皓狠酸說，未來，我們不用再爭論用谷辣斯‧尤達卡還是Kolas Yotaka來稱呼她了，就統稱「酒駕發言人」好了，簡單、好記。

網友說：「千杯、千杯、再千杯，聽總統的話，才有今日的成就。」、「軍人酒駕要被汰除，發言人呢？」、「又被抓到了，瀨清得好像特別喜歡用道德品性受懷疑的人，無茂昆加此發言人？不是嗎？」、「民進黨看來是沒人可找了。」

★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時電子報)

文章來源：李正皓臉書

洪孟楷踢爆：曾酒駕的Kolas 竟連署遏止酒駕法條！
政院新發言人Kolas遭爆酒駕 黃創夏：預知新內閣風雨飄搖！
王炳忠要選金門縣議員 網友：比… 台南》無黨籍市長參選人林義豐電…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。