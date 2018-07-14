瓊斯盃》初登板吸人氣 高國豪：還在習慣！

2018年07月14日 19:43 中時電子報 黃及人

從一度宣布無法打今年瓊斯盃，到最終仍然決定披上中華白戰袍，高國豪14日在國家隊的初體驗，上場2分52秒，投2中0，僅有1失誤數據，賽後問他有何感想？他的第一句話就是，「我要習慣！在這支球隊，我就是必須這樣子！」

只是這支中華白隊堪稱新星群聚，包含今年SBL前3順位陳昱瑞、簡祐哲與賴廷恩都在陣中，還有吳永盛、林庭謙、孫思堯等旅美小將，可是14日在中華白與加拿大賽前球員介紹進場，歡呼聲最大的年輕球員，竟然還是高國豪！

就算高國豪整個上半場都沒打，直到第3節還剩5分53秒才替補上陣，他一上場的歡呼聲，仍然明顯壓過所有中華白隊友，充分展現他的高人氣，問他對自己國家隊生涯首戰表現評價，他說：「一般般吧，沒什麼特別的。」

「只是我很清楚，來到國家隊打球，就必須先習慣這些(苦坐板凳)，我必須要好好面對，」高國豪表示，「畢竟來打中華白隊，不應該先講個人，而是整個團隊，我想自己還需更努力學習，希望後面可以越打越好。」

為何從原本不會參加，又突然變成可以披上中華白戰袍，高國豪強調，自己從去年夏天開始，就很渴望自己能夠披上中華藍或中華白球衣，「這是我一直以來的夢想，所以別問我想不想打，我真的很期望自己可在瓊斯盃出賽。」

靠著高中恩師黃萬隆的努力斡旋，高國豪從原本7月中旬，變成8月中旬才須返美報到，讓他總算可以一圓中華隊美夢，相信這名從HBL就開始成為球迷目光焦點的年輕好手，必定有一天能在國家隊舞台真正發光發熱。

(中時電子報)