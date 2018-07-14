大陸民航局將嚴控粉絲接機引發的失序行為

2018年07月14日 20:05 旺報 廖慧娟

蔡徐坤率NINE PERCENT成員日前到濟南時，吸引眾多粉絲接機。（取自新浪微博＠蔡徐坤、熱門娛樂綜藝）

大陸影視流量明星坐擁數百萬至數千萬粉絲，一現身總會受到粉絲關注，但在機場迎接或歡送偶像時，常會引發騷動，影響航班起降，還造成航廈公物受損，甚至還有粉絲為了拉近與偶像的距離，會買票跟著上飛機，造成機組人員及藝人的困擾。去年首都機場T3就有逾20起「粉絲警情」。

央視報導，為了管控「粉絲跟機」、「粉絲接送機致航班延誤」等民眾任性的行為，大陸民航局11日公布《關於加強粉絲接送機、跟機現象管理的通知》，強調機場管理單位，以及各航空公司，未來要嚴格管理內部人員，防止洩露旅客行程資訊、強化機場秩序維護、杜絕粉絲機上擾亂秩序行為。

儘管《通知》中並未對粉絲「機鬧」的類似行為做出明確規定，但這紙《通知》被視為民航局決心規範整頓「粉絲機鬧」的強烈信號。

北京首都機場工作人員表示，T3航廈平均每2、3天就有一次粉絲接機。「禁韓令」之前，南韓明星在大陸受歡迎，最多時，1天會有10多批接機粉絲，造成航廈秩序失調。

有些粉絲為了更靠近偶像，會買經濟艙全價票或頭等艙全價票，在VIP貴賓室中近距離見到偶像，甚至合照、取得簽名後即立刻退票、撤離機場。還有些粉絲會堵塞、強占航空公司櫃檯、安檢通道、登機口，只為能夠多一些和偶像近距離接觸，對航空公司造成損失與困擾。

(旺報 )